Master Group: “Pronti a ripartire, ma ci vuole chiarezza”

Puntare dritto alla ripartenza, ma con modalità e procedure chiare. È il messaggio lanciato da Master Group Tour Operator nel suo ultimo webinar (oltre 8mila le visualizzazioni online), organizzato per mettere a confronto diversi comparti del settore turistico – dall’incoming all’outgoing e fino ai trasporti, passando dalle agenzie di viaggi e dalle strutture ricettive – e far emergere, nel dibattito, i nodi da sciogliere e gli obiettivi per il futuro, «cercando uniformità a livello europeo», spiega Luigi Tilotta, chief operating officer dell’operatore incomista sul mercato dal 1985 e nato inizialmente sotto l’insegna Thn Incoming, moderatore dell’evento online con il collega Danilo Cretella e la giornalista de L’Agenzia di Viaggi Magazine Giulia Di Camillo.

«Stiamo cercando di organizzarci, ma senza avere in chiaro quelle che sono le regole del gioco non è semplice – dichiara Lino Cangemi, general manager di Master Group – Credo che in questo momento, ora più che mai, la nostra filiera abbia la necessità di confrontarsi con un governo tecnico: si sente tutta la mancanza nella task force di personaggi che orbitano nel turismo a 360°. Chiediamo un piano strategico funzionante e funzionale, ovviamente tenendo sempre presente il problema sanitario, da risolvere al più presto».

Da non sottovalutare «il pericolo di lievitazione dei prezzi» avverte Tilotta, perché mettere tutto in sicurezza comporta costi, «e va evitato il rischio di essere meno appetibili della concorrenza su questo fronte». Inoltre, si ribadisce «come sia importante non alterare assolutamente la qualità del servizio», aggiunge Sabina Dascoli di noleggiare.it, tra gli ospiti di Master Group insieme a Gabriele Milani di Fto, Andrea Vannucci di Sporting Vacanze e Antonella Ferrari del Gruppo Gattinoni, Massimiliano Molinu di Turmo Travel, Alberto Viscovo di Moby, Giancarlo Formica di Santa Caterina Village, Raffaele Ciaravola dell’Aeroporto di Alghero, Daniele Bruno, sales & revenue manager hotel, Omar Erfan di Plaza Tours Giordania e Francesco Pontoriero de La Conchiglia Suites e Spa.

Infine, Cangemi torna sull’efficacia delle azioni messe in campo dal governo: «Ormai la sintonia tra lo Stato e le varie Regioni è davvero fondamentale, la confusione ci spiazza. Per noi che lavoriamo nel turismo questo non è ammissibile perché si danneggia la progettazione. Il nostro settore, lo ripeto, è un’eccellenza, non può permettersi un governo disattento».