Master Consulting Fl, nuovo logo che omaggia quello storico













Un omaggio al logo storico con un tocco di modernità. A sei mesi dalla scomparsa di Massimo Loquenzi, fondatore e managing director di Master Consulting Fl, l’azienda si rinnova con la creazione di un nuovo logo che strizza l’occhio a quello originale e annuncia a breve anche il restyling del sito web.

Un cambiamento che arriva dopo mesi complicati e che vuole essere per Master Consulting Fl la metafora di un nuovo inizio, che fa però tesoro del bagaglio di saperi e competenze dell’azienda.

In questo periodo di transizione, mentre gli aerei tornano a decollare e le destinazioni stanno cominciando ad aprire con novità, anche Master Consulting Fl si proietta verso il futuro: il logo, che vuole dare un segnale forte al mondo e ai clienti dell’azienda, non è uno stravolgimento, ma un restyling di quello precedente in chiave fresca e moderna: i colori diventano più accesi e il font rispecchia le nuove tecnologie digitali, mentre la comunicazione si affina, diventa più coinvolgente e ha un approccio tailor made.

A guidare l’azienda c’è ora Francesca Loquenzi, figlia di Massimo, che con la stessa grinta sta traghettando il team di professionisti in una nuova epoca. «Con l’arrivo della bella stagione il mondo sta riprendendo a respirare e le previsioni, dopo tanto tempo, sembrano farci sperare che tra pochissimo ci lasceremo alle spalle tutto ciò che di brutto ha portato la pandemia – spiega Francesca Loquenzi, cofounder & direttore operativo di Master Consulting Fl – Spostarsi, finalmente, sarà presto sicuro: i numeri ci dicono che in molti Paesi le campagne vaccinali stanno avendo gli effetti sperati e per questo le città cominciano a riaprire ai propri abitanti ma anche ai turisti. Sì, perché tra le mancanze più sofferte di questa pandemia c’è quella legata al viaggiare. Le persone, insomma, non hanno mai perso la voglia di scoprire il mondo e ora sperano di riprendere a volare e a sognare il prima possibile. In sicurezza».

Master Consulting Fl è pronta a portare avanti i sogni, gli insegnamenti, la dottrina, l’intelligenza, la maestria che il suo predecessore sapeva traghettare, con le tre cose più importanti per lui: la famiglia, l’azienda e l’arte.