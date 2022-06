Mascherine, resta l’obbligo sui mezzi di trasporto













Il consiglio dei ministri del 15 giugno, nell’ultimo giorno utile, ha stabilito la proroga fino al 30 settembre dell’obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto. È invece in corso una verifica su un possibile allentamento dell’uso delle mascherine sugli aerei.

La proroga è valida al momento quindi per tutti i mezzi di trasporto pubblico locale (bus, tram, metro e treni) e nazionale (treni, pullman).

Prorogato l’obbligo anche nelle strutture sanitarie e nelle Rsa.

È invece abolito l’obbligo di mascherina a scuola per gli esami di terza media e di maturità, anche se il suo utilizzo resta raccomandato.

Le mascherine non saranno più necessarie per spettacoli, eventi culturali e sportivi al chiuso, ovvero in cinema, teatri e palazzetti.

Le nuove disposizioni aggiorneranno il vecchio testo che faceva scadere tutti gli obblighi il 15 giugno, andando a spostare la scadenza per mezzi di trasporto, come detto, al 30 settembre prossimo.