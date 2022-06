Mascherine, decisione last minute a Palazzo Chigi













Il 15 giugno è la data di scadenza dell’ordinanza che riguarda l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione personale anche al chiuso in Italia. Si va verso l’addio alle mascherine?

Ogni decisione è rimandata, di fatto, all’ultimo minuto, con il Consiglio dei ministri fissato proprio in data mercoledì 15 giugno, che varerà il nuovo decreto.

Intanto, il dibattito nella maggioranza resta aperto sulla questione mascherina sui mezzi di trasporto. Potrebbe arrivare una proroga dell’obbligo a bordo di autobus, tram, metropolitane, aerei e treni. È stata avanzata l’ipotesi di far decadere l’obbligo sugli aerei, che il sistema di filtraggio Hepa rende più sicuri di altri ambienti, ma una differenziazione appare difficile, qualsiasi decisione venga presa.

L’ipotesi di proroga deriva dal fatto che il virus circola ancora e che i mezzi di trasporto risultano spesso sovraffollati. Il ministro della Salute Roberto Speranza spinge sul mantenere l’obbligo di mascherina Ffp a bordo dei mezzi pubblici, nazionali e locali.

Il sottosegretario Andrea Costa ha confermato che per i trasporti «l’ipotesi è un prolungamento dell’utilizzo della mascherina fino a fine settembre. Sono luoghi spesso particolarmente affollati e avere ancore un po’ di prudenza può essere positivo. Così come per gli ospedali e le Rsa si va verso un prolungamento dell’obbligo fino a fine settembre».

Sul fronte cinema, teatri, spettacoli, eventi culturali e sportivi al chiuso, l’obbligo di mascherina potrebbe essere sostituito con una raccomandazione. Una scelta legata anche al fatto che durante l’estate la maggior parte degli eventi si svolge all’aperto.

Per quanto riguarda la scuola, decade l’obbligo di mascherina per gli esami di terza media e di maturità, allo scritto e all’orale. Resta la raccomandazione di utilizzarla se gli spazi sono ridotti. Nel lavoro privato, è previsto che la mascherina debba essere indossata nelle situazioni di potenziale rischio, ovvero quando si lavora a contatto con i colleghi: disposizione che resta valida almeno fino alla fine di giugno.