Maschere e coriandoli, il libro guida dei carnevali in Italia













È stato presentato a Roma, nella storica struttura della Domus Sessoriana, il nuovo libro del giornalista Antonio Castello. Il Titolo “Maschere e Coriandoli” – Guida ai Carnevali più belli e caratteristici d’Italia, vede la luce dopo la pubblicazione di due altri volumi (“Almanacco dei Giorni di Feste” e “Viaggio nel Tempo”) per completare una trilogia sulle feste più importanti che hanno luogo in Italia dopo quelle religiose e le rievocazioni storiche.

A presentare il libro, il giornalista, Carlo Sacchettoni, già caporedattore Rai del Tg2, Ivana Jelenic, presidente Fiavet e Stefano Landi, esperto di turismo, già direttore generale del ministero.

Come ha spiegato l’autore, «il Carnevale è una festa mobile, intercorre tra l’Epifania e la vigilia del mercoledì delle Ceneri, che si celebra nei paesi di tradizione cristiana e in particolare in quelli di rito cattolico. I festeggiamenti si svolgono sempre all’insegna della spensieratezza, della voglia di scatenarsi, gioire, ballare, cantare e, soprattutto di mascherarsi, che rappresenta spesso il suo elemento distintivo e caratterizzante. Il titolo della guida quindi, non poteva prescindere da questa realtà, svelando nel sottotitolo, la sua vera natura e consistenza».

Nel volume sono state prese in considerazione le manifestazioni che si svolgono in Italia, evidenziando quelle di maggiore spessore dal punto di vista scenografico, storico, culturale, sociale e turistico, realizzando una carrellata di oltre 400 eventi ritenuti da esperti, media e dallo stesso pubblico che vi assiste, tra i più belli e rilevanti che esistano.

Il rigore dell’autore, Antonio Castello, appassionato ricercatore degli aspetti antropologici della cultura italiana, non ha ammesso deroghe. L’intento era quello di offrire al lettore una poderosa e meticolosa ricerca che mettesse in rilievo un ulteriore e fondamentale aspetto della tradizione folcloristica italiana e il risultato sembra essere stato ampiamente raggiunto.

La lettura o semplice consultazione della guida è un esplicito invito alla esplorazione di un campo ignoto eppure stranamente generatore di fascinose immaginazioni, con la curiosità di conoscere ogni dettaglio di quanto sta per accadere, tra balli, riti e cerimonie di ogni genere. Il libro potrebbe rappresentare un utile strumento per la programmazione di visite partecipative a eventi oltre che di puro divertimento, di grande interesse socio-culturale, folclorico e spettacolare.

«In un tempo in cui alla pratica turistica dei grandi viaggi e dei lunghi soggiorni, si alternano sempre più di frequente, gite ed escursioni di un weekend, questo volume propone occasioni e destinazioni ricche di attrattive a basso costo, entro i confini nazionali – sottolinea Castello – Le manifestazioni descritte, suddivise per regioni, sono tra le più belle e caratteristiche che si svolgono oggi in Italia. L’interesse si è focalizzato su quelle che si richiamano a credenze e usanze antiche e a maschere tipiche, spesso derivate dalla Commedia dell’Arte, divenute parte integrante della cultura e del folclore locale, concorrendo a fare del nostro Paese una meta straordinaria anche sotto questo particolare aspetto».