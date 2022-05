Marvel Avengers Campus apre a Disneyland Paris il 20 luglio













Nasce il primo universo a tema Marvel in Europa. Marvel Avengers Campus apre a Disneyland Paris dal 20 luglio 2022 e offrirà stunt live-action a sorpresa, incontri epici con i supereroi, due attrazioni ricche d’azione, oltre a speciali ristoranti e negozi a tema.

Il campus è parte del progetto di espansione del parco divertimenti e consentirà agli ospiti di avere un ruolo attivo accanto agli “eroi più potenti della Terra” e di vivere la propria storia epica in un’esperienza immersiva.

Si tratta di un universo interamente reinventato, dedicato a scoprire, reclutare e addestrare la prossima generazione di “eroi” a Disneyland Paris.

Tutti sono invitati a unirsi all’azione: facendo squadra con gli Avengers e i loro alleati, lanciando ragnatele come Spider Man, volando nello spazio come Iron Man e Captain Marvel, travestendosi e ricaricandosi come fanno i veri supereroi, Avengers Campus è la prossima pietra miliare nel piano di trasformazione pluriennale del Parco Walt Disney Studios e rappresenta il passo successivo nelle esperienze per i visitatori della destinazione.