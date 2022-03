Marriott sperimenta i safari luxury con il Jw Lodge in Kenya













Marriott International attacca il segmento dei safari di lusso in Africa e sigla un accordo con Baraka Lodges. Dall’inedita partnership nascerà il Jw Marriott Masai Mara Lodge, che sorgerà nella Riserva Nazionale di Masai Mara in Kenya.

L’elegante rifugio aprirà le sue porte nel 2023, e con la sua posizione privilegiata di fronte alle famose sponde del fiume Talek e ai confini della riserva offrirà agli ospiti un punto di partenza sopraelevato per scoprire la Riserva Nazionale del Mara con i suoi panorami mozzafiato, la ricca fauna selvatica e le vaste pianure.

Il progetto di costruzione include 20 tende di lusso, tra cui un padiglione principale con copertura in tela e due suite a baldacchino comunicanti, ideali per le famiglie, ciascuna con terrazzo privato e vista sul fiume. Tra le aree comuni vi saranno una sala ristorante, un lounge bar, una Spa e un’ampia terrazza all’aperto con bracieri dove la sera si terranno spettacoli di danza tradizionale Masai.

«In qualità di brand che affonda la sue radici nella mindfulness, non potevamo scegliere un posto migliore a beneficio di mente, corpo e anima della Riserva Nazionale di Masai Mara in Kenya – afferma Bruce Rohr, vicepresidente e brand leader Jw Marriott – Il Lodge offrirà agli ospiti uno scenario privilegiato per creare ricordi irripetibili, immersi nella natura incontaminata e circondati dalla fauna selvatica».