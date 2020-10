Marriott rilancia lo smartworking in hotel con tre formule

Marriott International ha annunciato un nuovo programma Marriott Bonvoy che offre agli iscritti la possibilità di lavorare dovunque si trovino, andando così incontro alle necessità di coloro che si stanno destreggiando tra smartworking e didattica a distanza, aiutandoli a combattere la monotonia e la noia.

Le formule Day Pass, Stay Pass e Play Pass firmati Marriott Bonvoy sono stati pensati come opzioni flessibili, sia che gli ospiti siano alla ricerca di un luogo alternativo per le attività online da vivere in giornata, o con un late check out il giorno successivo oppure addirittura fare una gita di più giorni conciliando lavoro e tempo libero.

«Lavorare a distanza non deve necessariamente significare lavorare da casa, dove un confine non ben definito tra vita personale e professionale può generare distrazioni e stress – spiega Neal Jones, chief sales & marketing officer, Marriott International, Emea – tramite Marriott Bonvoy, stiamo invitando i nostri ospiti a lavorare ovunque, a essere più produttivi e a raggiungere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata: per questo motivo abbiamo ripensato le nostre camere, dotandole di spazi di lavoro in remoto per i nostri ospiti».

Marriott Bonvoy Day Pass, Stay Pass e Play Pass sono formule create con il contributo di ospiti, hotel e partner aziendali.

Day Pass è una nuova formula che trasforma la camera dell’hotel nell’ufficio ideale per un’intera giornata, dalle 6 del mattino fino alle 18. Gli ospiti hanno a disposizione accesso alla connessione wifi potenziata, cibo e bevande e spazi all’interno dell’hotel.

Inoltre, gli ospiti sono liberi di accedere ai dispositivi per l’ufficio in loco, come stampante, fax e scanner, ove disponibili. I membri di Marriott Bonvoy riceveranno un servizio di benvenuto gratuito con uno snack salutare, sconti per le boutique dell’hotel e accesso alla lounge, se disponibile, per i membri con status di Platinum, Titanium o Ambassador Elite, che guadagneranno punti su alcune tariffe dell’hotel.

Stay Pass combina Day Pass e pernottamento. Pensato per coniugare tutti i vantaggi di un soggiorno in hotel con la produttività garantita dagli spazi dedicati al lavoro, il pass dà diritto a un check in anticipato alle 6 del mattino e late check out alle 18 del giorno della partenza.

Oltre a quanto incluso nel Day Pass, gli ospiti possono usufruire dei servizi dell’hotel, come palestra o piscina, ove presenti e consentiti dai regolamenti nazionali. Per chi acquista questo pass la colazione e i cocktail sono gratuiti. I membri del programma Marriott Bonvoy potranno guadagnare crediti Elite, punti su alcune tariffe selezionate, sconti per le boutique dell’hotel e, coloro che hanno lo status di Platinum, Titanium o Ambassador Elite, usufruire dell’accesso alle lounge, se disponibile.

Lo Stay Pass è attualmente disponibile in oltre 2.300 hotel in tutto il mondo, Italia compresa.

Play Pass è dedicato a chi vuole concedersi una fuga continuando a lavorare, spostandosi anche con la famiglia. Disponibile nelle località di lusso e nei resort partecipanti al programma in tutto il mondo, Pay Pass è perfetto per i clienti che possono lavorare e studiare da qualsiasi luogo vogliano e scelgono di sfuggire ai confini del loro ufficio a casa viaggiando e abbinando lavoro e svago.

Con Play Pass gli ospiti possono usufruire di un concierge aziendale, attività per bambini con personale dedicato, spazi di studio/lavoro ed esperienze personalizzate per tutta la famiglia. I membri di Marriott Bonvoy potranno guadagnare crediti Elite e punti su alcune tariffe selezionate, oltre all’accesso ai vantaggi standard per i membri.

Play Pass è disponibile in molte località tra cui, in Italia, JW Marriott Venice Resort & Spa, oltre alle proprietà di Marbella, Tenerife, Rodi e Limassol in Europa.