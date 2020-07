Marriott punta sull’Europa e lancia l’offerta Welcome Back

È un’estate diversa, per tutti. Lo sa bene Marriott International, che invita i viaggiatori italiani a riscoprire i Paesi europei con l’offerta Welcome Back.

La promozione è valida per soggiorni in hotel fino al 30 settembre negli alberghi aderenti all’iniziativa. Questo offre ai soci Marriott Bonvoy il 25% di sconto sulle tariffe delle camere, inclusa la colazione gratuita e il 15% di sconto sulle tariffe delle camere per i non soci.

Per gli hotel di lusso – St. Regis, The Luxury Collection, The Ritz-Carlton ed Edition – gli ospiti possono beneficiare di un upgrade gratuito per le prenotazioni sempre fino al 30 settembre. I soci Bonvoy riceveranno inoltre un credito giornaliero di 50 euro che potrà essere utilizzato presso i bar e i ristoranti dell’albergo.