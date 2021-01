Marriott porta The Ritz Carlton sulle Alpi svizzere













Marriott International annuncia la firma dell’accordo con Mario Julen, alpinista, albergatore e proprietario della società di sviluppo immobiliare Matterhorn Peak Ag, per portare il brand The Ritz-Carlton a Zermatt, segnando il debutto del primo ski resort firmato Ritz-Carlton in Europa.

La struttura, sviluppata su 69 camere, la cui apertura è prevista per il 2026, porterà il leggendario servizio e l’elegante design del brand nella rinomata destinazione turistica svizzera. Una volta aperto, l’hotel sarà il secondo Ritz-Carlton in Svizzera, affiancando quello di Ginevra.

«Siamo entusiasti di annunciare questo importante traguardo in collaborazione con Mario Julen, che ha idee fantastiche per il progetto – spiega Satya Anand, presidente di Marriott International Europa, Medio Oriente e Africa – Zermatt è sinonimo di sci, alpinismo e paesaggi mozzafiato. Simbolo del lusso moderno, questo progetto e questa destinazione arricchiranno il portfolio delle proprietà iconiche sotto il marchio Ritz Carlton in tutto il mondo, offrendo agli ospiti l’opportunità entusiasmante di ammirare le cime di Zermatt innevate tutto l’anno, le piste da sci spettacolari e conosciute a livello mondiale e il superbo monte Cervino».

The Ritz-Carlton, Zermatt sarà progettato dal pluripremiato studio parigino AW² guidato dagli architetti Reda Amalou e Stéphanie Ledoux. Si prevedono due ristoranti e due bar, una terrazza esterna per pranzi all’aperto e una sala da pranzo privata. Gli ospiti avranno, inoltre, accesso privilegiato alle piste da sci e a un centro benessere con palestra e piscine interne ed esterne. Il resort ospiterà anche sale per riunioni ed eventi.

«Ho particolarmente a cuore questo progetto, al quale ho lavorato con passione per molti anni. Non è solo una dichiarazione d’amore alla mia città natale, Zermatt, ma anche all’attività alberghiera di lusso e alla sua capacità di ispirare i viaggi. In qualità di primo grande brand internazionale di Zermatt, il mio desiderio è che questo progetto alzi ulteriormente il livello di ospitalità di lusso nelle Alpi svizzere», commenta Mario Julen.