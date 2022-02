Marriott, lo storico presidente Bill in pensione dopo 60 anni













Bill Marriott, presidente esecutivo e a capo del consiglio di amministrazione di Marriott International, a maggio andrà in pensione dopo più di 60 anni di attività, lasciando il suo posto al figlio David.

Bill Marriott è diventato presidente dell’azienda di famiglia nel 1964 e amministratore delegato nel 1972. E ha mantenuto la posizione per 40 anni fino a quando si è dimesso nel 2012 passando le redini del lavoro ad Arne Sorenson, deceduto l’anno scorso. Il ceo attuale di Marriott è Anthony Capuano, la seconda persona al di fuori della famiglia Marriott a guidare l’azienda.

«A nome del consiglio di amministrazione e delle migliaia di persone che lavorano con noi in tutto il mondo vorrei ringraziare il signor Marriott per la sua eccezionale leadership durante il suo mandato. È veramente un’icona del settore – ha detto Capuano – Inoltre vorrei congratularmi con David Marriott , non solo ha un’enorme esperienza operativa ma l’ospitalità è nel suo dna. Non vedo l’ora di lavorare al suo fianco per gli anni a venire».