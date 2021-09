Marriott investe in Grecia con il Domes Of Corfù di Autograph Collection













Punta nuovamente su Corfù, Marriott Bonvoy, e aggiunge il Domes Of Corfu al brand Autograph Collection Hotels, portfolio di hotel che punta sulle caratteristiche individuali di ogni struttura.

Situato sulla costa occidentale dell’isola, lungo spiaggia di Glyfada (premiata con la bandiera blu) l’hotel si trova a 20 minuti di macchina dall’aeroporto internazionale di Corfù e dalla città vecchia, Patrimonio Mondiale Unesco.

«Siamo entusiasti di espandere la nostra offerta di hotel unici in Grecia e di far debuttare Autograph Collection sulla paradisiaca isola di Corfù- ha commentato Jennifer Connell, Vice Presidente e Global Brand Leader, Autograph Collection- la Grecia è una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo, e siamo sicuri che la combinazione della bellezza naturale di Corfù con la passione di Autograph Collection Hotels per il design, renderà Domes of Corfu uno dei principali resort leisure del Paese».

Progettato secondo un sistema di volte, archi e cupole, Domes of Corfu dispone di 233 camere e suite, ognuna con patio privato o veranda con vista sui giardini. Il design degli interni è caratterizzato dall’utilizzo di materiali naturali recuperati sul territorio e tonalità che richiamano quelle della pietra.

La proprietà punta molto sull’offerta Food & Beverage, con quattro proposte di ristorazione e quattro bar.

Per le famiglie, disponibile invece il Kids Club, con personale qualificato multilingue e preparato secondo gli standard britannici Ofsted, che offrono ai bambini un programma completo di sport acquatici tra cui sci d’acqua, canoa e diving per tutte le età.

Domes of Corfu dispone anche di tre piscine con aree riservate agli adulti, una SPA, e una scelta di attività tra cui trekking e tour in barca, o gli eventi musicali a tema in collaborazione con l’Università Ionica della Musica.