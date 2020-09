Marriott International, tutte le riaperture e i debutti nel mondo

Da Milano a Roma, da Parigi ad Abu Dhabi: Marriott International presenta le principali novità in Italia, Europa e nel mondo. A seguito delle riaperture nei mesi di maggio, giugno e luglio, il gruppo alberghiero si prepara ad iniziare la stagione autunnale, con riaperture, debutti, esperienze e offerte su misura.

In Italia – dopo le riaperture estive degli hotel di Roma (The St Regis Rome non ha mai chiuso e Le Méridien Visconti Palace ha riaperto il 18 maggio), Milano (Sheraton Milan San Siro ha riaperto il 5 giugno), Venezia (The St. Regis Venice ha riaperto il 19 giugno, Hotel Danieli e The Gritti Palace, entrambe appartenenti al brand The Luxury Collection, il 1° luglio), Firenze (The Westin Excelsior Florence ha riaperto il 9 luglio) e Cortina (Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa il 3 luglio) – da settembre anche The Westin Excelsior Rome, The Westin Palace e Sheraton Diana Majestic a Milano sono di nuovo pronti ad accogliere i propri ospiti,

ROMA. The Westin Excelsior Rome, situato nel cuore della città e affacciato sulla famosa via Veneto a pochi passi da Piazza di Spagna e da Villa Borghese, è pronto ad accogliere nuovamente i propri ospiti con esperienze personalizzate per vivere la città all’aria aperta, alla scoperta dell’arte e dell’architettura, praticando sport. In collaborazione con Sight Seeing Jogging, gli ospiti dell’hotel possono esplorare la città a piedi accompagnati da personal trainer che sono allo stesso tempo esperti d’arte. Gli amanti del tennis possono avere la rara opportunità di sfidare una famosa tennista, con una lezione privata di un’ora con Mara Santangelo. Inoltre, gli ospiti potranno cimentarsi in altre divertenti esperienze outdoor come l’archeotrekking. In alternativa, i viaggiatori possono optare per The 7 hills, e-biking un giro in e-bike tra i 7 colli di Roma.

MILANO. Lo Sheraton Diana Majestic, storico hotel situato nel cuore quartiere milanese di Porta Venezia, ha riaperto il 1° settembre. Con il suo stile Liberty, il Diana non ha mai perso il fascino che lo ha reso un popolare punto di riferimento in città e un’oasi di relax in stile Belle Époque per i viaggiatori d’affari e per gli esperti di moda e lusso alla ricerca di una location glamour. Con oltre 100 anni di storia, è di fatto un’autentica un’istituzione milanese, in uno scenario contemporaneo: dietro l’imponente facciata Liberty si trovano 106 camere e suite.

PARIGI. L’hotel in stile Art Déco Prince de Galles, in Avenue Georges V, ha riaperto il 7 settembre con un nuovo elegante bar. Il 19.20 rende omaggio ai primi anni di vita dell’hotel e all’aperitivo. Con un richiamo all’epoca del proibizionismo degli anni Venti e ai locali clandestini, presenta alle pareti accenni di ambra, cognac e champagne, abbinando toni di mogano, bronzo e giada, con un bancone completamente in marmo.

AMBURGO. The Westin Hamburg ha inaugurato un nuovo bar all’ottavo piano dedicato a visitatori, spettatori dei concerti e residenti locali, che potranno gustare caffè e cocktail godendo della vista panoramica sul fiume Elba e sulla città, dall’alba al tramonto.

BARCELLONA. W Barcelona ha riaperto il suo iconico bar Eclipse con un nuovo concetto di cocktail bar. Situato al 26° piano del grattacielo più iconico della città, gode della migliore vista sullo skyline e sul mare. A partire dalle 18.00, nuovo menu di cocktail che reinventa i classici della mixologia con nuove texture come la schiuma culinaria o la sferificazione.

NUOVE APERTURE NEL MONDO. Marriott International presenta le sue ultime aperture di hotel in destinazioni in tutta Europa, dalla storica città inglese di Bath alla Lituania, fino al deserto arabo di Abu Dhabi.

Tribute Portfolio, la collezione distintiva di hotel indipendenti di Marriott International, ha dato il benvenuto a Abbey Hotel Bath, a seguito di un’ampia ristrutturazione che l’ha reso un elegante e contemporaneo boutique hotel che include tre case a schiera in stile georgiano sulla North Parade, un’ampia passeggiata nei vecchi quartieri di Bath vicino al Pulteney Bridge e alle Terme Romane.

Moxy è nel centro di Kaunas, in Lituania con il Moxy Kaunas Centre, nel cuore della città, famoso per la street art, con ristoranti, negozi e siti culturali. L’elegante boutique hotel dispone di numerosi servizi, tra cui wifi superveloce.

A 30 minuti di auto dalla Sheikh Zayed Grand Mosque, Al Wathba, a Luxury Collection Desert Resort & Spa si trova nel cuore del vasto paesaggio di Abu Dhabi. Con un design che ricorda un villaggio storico del deserto, è un rifugio intimo, pervaso di bellezza naturale, tranquillità ed esperienze rare. Il resort dispone di 103 camere e ville con decorazioni tradizionali arabeggianti, dettagli in mashrabiya e accessori beduini. Le spaziose ville sono dotate di piscine private e di un patio con vista sul deserto circostante.

LUXURY ROAD TRIP. Marriott International, con il suo portafoglio di brand luxury, ha presentato soggiorni di lusso in collaborazione con Quintessentially. Da ora fino alla fine di ottobre, i viaggiatori di tutto il mondo avranno accesso a diversi itinerari distintivi ed esperienze coinvolgenti come un’escursione e un pranzo panoramico circondati dalle Dolomiti, una crociera sul Lago di Ginevra con cena e degustazioni di vino a Montreux, una crociera al tramonto per ammirare Firenze dall’acqua, un tour privato a Palazzo Corsini o della Cappella Sistina a Roma e molto altro.

OFFERTE D’AUTUNNO E PROMOZIONI. I soci Marriott Bonvoy possono guadagnare e riscattare punti con Homes & Villas, la collezione di case e ville private in tutto il mondo. Fino al 20 dicembre 2020, l’offerta propone un risparmio del 10% sia per le prenotazioni last minute (fino a 10 giorni prima dell’arrivo) sia sui soggiorni più lunghi (10 notti o più). La maggior parte delle case offre anche una politica cancellazione flessibile fino a 10 giorni prima.

L’offerta Welcome Back di Marriott International proposta quest’estate è stata prolungata per un altro mese, applicabile per prenotazioni e soggiorni fino al 31 ottobre 2020: offre ai soci Marriott Bonvoy uno sconto del 25% sulle tariffe delle camere, inclusa la prima colazione gratuita, sette giorni su sette. Coloro che non sono iscritti al programma riceveranno il 15% di sconto.

Inoltre, i soci Marriott Bonvoy che hanno in programma un soggiorno fino al 18 ottobre 2020 e si registrano per la promozione estate/ autunno, riceveranno 2.500 punti bonus per il loro primo e secondo soggiorno acquistato, più un bonus una tantum di 5.000 punti aggiuntivi dopo il terzo soggiorno.