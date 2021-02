Marriott International, il nuovo ceo è Tony Capuano













Il nuovo chief operating officer di Marriott International è Tony Capuano, che subentra al posto di Arne Sorenson, morto la scorsa settimana a causa del cancro. Carica di presidente, invece, per Stephanie Linnartz.

«Sono onorato di prendere questa carica in Marriott, ma è un momento agrodolce – ha dichiarato Capuano, subentrato nel Gruppo Usa nel 1995 e che come ultimo incarico in azienda ha avuto quello di group president, global development, design and operations services – Arne è stato un mentore, un campione, un amico di ciascun membro del team. È grazie ai suoi sforzi se oggi siamo capaci di affrontare questa transizione. Insieme porteremo avanti la strategia messa in piedi da lui e guarderemo dritti alla ripresa e all’espansione».

Linnartz è entrata in Marriott nel ’97, e viene nominata presidente dopo aver svolto l’incarico di group president consumer operations, technology and emerging businesses: «Arne non era solo un amico e un leader per il nostro team, era un punto di riferimento per l’intero settore dell’ospitalità. Dobbiamo onorare la sua memoria, e per farlo nel modo migliore dobbiamo continuare a far crescere l’azienda. Essere presidente di Marriott è un privilegio, toccherà lavorare con Tony Capuano e tutta la squadra esecutiva garantendo il successo della nostra strategia».