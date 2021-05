Marriott International apre il Jw Monterrey Valle in Messico













C’è un nuovo Marriott in Messico: si tratta della struttura luxury Jw Monterrey Valle, il quinto del brand nel Paese per il Gruppo Usa.

Acquisito da Fibra Inn e gestito da Grupo Hotelero Prisma, il Jw Marriott Monterrey Valle – che conta 250 stanze e suite, oltre che nove event room – fiancheggia la Sierra Madre e sorge a San Pedro Garza Garcia, uno dei centri economici più rinomati dell’America Latina.

«Siamo entusiasti di continuare a far crescere il portfolio Jw Marriott in Messico con l’opening del Monterrey Valle – ha detto Bruce Rohr, global brand leader of Jw Marriott – Che si viaggi per business o piacere, la dinamicità e la vivacità di Monterrey sono perfette per il concetto Jw».