Marriott festeggia il 1.000° hotel nella regione Emea













Marriott International ha inaugurato The Westin London City, 1.000° hotel del Gruppo tra Europa, Medio Oriente e Africa (Emea). La nuova struttura segna il debutto del brand Westin Hotels & Resorts nel mercato britannico.

Celebrando questo risultato, il gruppo ha annunciato l’inaugurazione di oltre 200 proprietà, ovvero circa 38.000 camere, tra il 2022 e il 2023, in Europa, Medio Oriente e Africa.

«Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto il traguardo dei 1.000 hotel Marriott International nella regione Emea – ha detto Satya Anand, presidente di Marriott International Emea – Questa tappa di crescita è simbolo della nostra ricca storia e del futuro brillante che ci aspetta e non a caso il nostro 1000° hotel è un meraviglioso Westin a Londra. Lo scorso anno abbiamo aperto circa 90 proprietà nella regione Emea, inclusi debutti in nuove destinazioni quali Ibiza, Reykjavík e Il Cairo, ma anche in mercati consolidati quali Londra e Dubai. Siamo entusiasti di ampliare ulteriormente il portfolio e dare ai clienti la possibilità di viaggiare in destinazioni ancora più esclusive. Continueremo a portare valore ai proprietari e ai franchisee attraverso i nostri brand di punta, sistemi di supporto aziendale completi e la piattaforma di fidelizzazione leader del settore, Marriott Bonvoy».

EUROPA. I brand select-service di Marriott International – che includono Ac by Marriott, Moxy Hotels, Courtyard by Marriott, Residence Inn by Marriott, Aloft Hotels, Element Hotels e Four Points by Sheraton – continuano a guidare la crescita in Europa, dove rappresentano oltre il 50% degli hotel attualmente firmati e in pipeline in Europa.

Moxy Hotels aggiungerà 26 hotel al portfolio in questa regione tra il 2022 e il 2023, con l’apertura di Moxy Liverpool City Centre (Regno Unito), Moxy Paris East (Francia) e Moxy Pompei (Italia).

Destinato a fare il suo ingresso in Europa nel 2023, Fairfield by Marriott aprirà due strutture il prossimo anno: Fairfield by Marriott Badhoevedorp Amsterdam Schiphol Airport (Paesi Bassi) e Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn (Danimarca).

Il segmento dei soggiorni prolungati rimane molto forte in Europa, grazie all’aumento dei viaggi multifunzionali. Lo scorso anno, il Gruppo ha aperto quattro Residence Inn by Marriott in Europa e prevede di estendere il suo raggio di azione con altri 15 hotel Residence Inn by Marriott in destinazioni note come Napoli (Italia), Vienna (Austria) e Parigi (Francia) tra il 2022 e il 2023.

MEDIO ORIENTE. Gli hotel e le proprietà residenziali luxury sono molto richiesti in Medio Oriente, dove rappresentano oltre il 20% delle unità del brand in pipeline nella regione. Le aperture di quest’anno includono W Dubai – Mina Seyahi ad aprile 2022 mentre a maggio il Gruppo porterà The Ritz-Carlton in Giordania con l’apertura del Ritz-Carlton, Amman.

Il Gruppo continua a supportare la crescita del turismo in Arabia Saudita, con l’apertura di altri 4 hotel di lusso entro fine 2023. Anche il Qatar vedrà l’apertura di 4 hotel di lusso entro la fine del 2023.

Cresce il settore residenziale di lusso in Medio Oriente. Marriott ha recentemente aperto W Residences Dubai – The Palm e prevede di aggiungere 4 ulteriori progetti residenziali in Medio Oriente nel 2022-2023, tra cui The Residences at The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar.

AFRICA. La firma per il Jw Marriott Masai Mara Lodge in Kenya segnerà il debutto del brand nel Paese e nel segmento dei safari di lusso, rafforzando l’impegno di Marriott International nel continente dove il Gruppo prevede di aprire oltre 20 hotel in Africa tra il 2022 e il 2023. Tra questi, sei proprietà Protea Hotels by Marriott, tra cui il Protea Hotel by Marriott Accra Kotoka Airport che comprenderà di 200 camere in Ghana, e il Protea Hotel Fire & Ice! by Marriott Polokwane in Sudafrica. Le aperture previste includono 5 hotel Four Points by Sheraton, segnando l’arrivo del brand in Ruanda con il Four Points by Sheraton Kigali e la sua espansione in Nigeria con il nuovo Four Points by Sheraton Ikot Ekpene.