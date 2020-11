Marriott, debutto di Moxy in Medio Oriente nel 2025

Marriott International ha firmato un accordo con Ingenious Holding Limited per il debutto del brand Moxy Hotels in Medio Oriente, con l’inaugurazione nel 2025 del Downtown Dubai.

«Siamo entusiasti di lavorare con Ingenious Holding Limited per aprire il primo Moxy Hotel nella regione – ha dichiarato Jerome Briet, chief development officer, Middle East and Africa, Marriott International – La crescita di Moxy contribuisce a rafforzare la domanda, anche in Medio Oriente, di alloggi smart a prezzi accessibili senza rinunciare allo stile. Con la sua personalità giocosa e l’atmosfera cool, questo brand si adatta perfettamente a una destinazione vivace e dinamica come Dubai».

Moxy Downtown Dubai disporrà di 320 camere da letto moderne con eleganti arredi modulari, elementi hitech e una connessione wifi veloce. Il design industrial-chic include diversi spazi di incontro, fra cui un ristorante e rooftop bar con vista su Downtown Dubai, una pista da bowling e una piscina. L’hotel ospiterà anche spazi caratteristici del brand Moxy, tra cui la Library, dove gli ospiti potranno collegarsi e sintonizzarsi; The Welcome dove effettuare il check in e ritrovarsi; e The Gym, centro fitness completamente attrezzato.