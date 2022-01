Marriott debutta a Londra con il brand Westin Hotels













Westin Hotels & Resorts, parte di Marriott, ha annunciato l’apertura di The Westin London City, il primo hotel del brand nel Regno Unito e il millesimo all’interno del portfolio Bonvoy tra Europa, Medio Oriente e Africa.

Progettato dagli architetti inglesi dello studio Dexter Moren Associates, The Westin London City unisce la mindfulness con il concetto di fluidità contemporanea e design scultoreo. Basato sul principio secondo cui il benessere dipende dalla connessione con la natura, il design è ispirato all’unicità della location, coniugato a un mood contemporaneo. All’interno delle 222 stanze dell’hotel, tutte affacciate sul fiume, gli ospiti potranno approfittare dei servizi esclusivi del brand, come il letto Heavenly, il bagno in stile Spa, i prodotti da bagno White Tea Heavenly e lo Sleep Well Lavender Balm che favorisce il riposo.

La struttura dispone di due ristoranti che offrono una vista sul fiume: il wine bar Hithe + Seek e il Mosaic.

«The Westin London City bilancia sapientemente l’energia di Londra con l’attenzione al benessere per cui Westin Hotels & Resorts è rinomato, offrendo ai viaggiatori consapevoli nuovi modi per vivere la città – spiega Sandra Schulze-Potgieter, vice presidente, premium & select brands, Europe, Middle East, and Africa, Marriott International – Questa apertura segna il debutto del brand nel Regno Unito e si fa pietra miliare dell’espansione del portfolio Marriott Bonvoy, ampliando le opportunità di mindfulness e i momenti di scoperta personale».

Presenti anche aree per il coworking, nel cuore dell’hotel con 1.060 mq di spazi ideali per convegni ed eventi. Nell’offerta ci sono poi anche nove residence moderni; l’hotel unisce l’ultimo tratto del percorso sul Tamigi collegando Embankment alla Torre di Londra, che gli ospiti possono esplorare grazie al club Rise & Run ispirato al rinomato programma RunWestin.