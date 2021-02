Marriott cresce nell’all inclusive: 19 nuovi resort in franchising













Un piano di espansione significativo e che porta in dote un concetto tutt’altro che fuori moda. Si tratta dell’all inclusive e dell’avanzata targata Marriott International, al momento, fatta tutta dall’altra parte del mondo.

Il colosso Usa, così come annunciato in una nota ufficiale, ha siglato un accordo con la divisione hotel Blue Diamond Resorts di Sunwing Travel Group, potenziando il portfolio di strutture “tutto incluso” nei Caraibi, in Messico e in America Centrale.

L’accordo prevede l’aggiunta – nell’offerta Marriott – di 19 resort in franchising per circa 7mila stanze in sei destinazioni. Entro il 2025, il portfolio all inclusive del big player dell’hôtellerie arriverà a 33 proprietà. E molte di queste saranno convertite in Autograph Collection.

«Siamo entusiasti di lavorare con Sunwing Travel Group ed espanderci in due nuove destinazioni leisure come St. Lucia e Antigua – ha dichiarato Tony Capuano, group president, global development, design and operations services, Marriott International – L’expertise di Blue Diamond porterà valore nel segmento all inclusive del nostro portfolio».