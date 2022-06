Marriott cresce in Vietnam e apre 8 nuovi hotel













Marriott International ha annunciato un accordo con la catena alberghiera vietnamite Vinpearl per la conversione e lo sviluppo di 2.200 camere in otto hotel in Vietnam, ampliando in modo significativo il proprio portafoglio di hotel e resort nel Paese.

Questa collaborazione prevede il debutto del marchio Autograph Collection Hotels in Vietnam, mentre le altre aperture riguardano i marchi Marriott Hotels, Sheraton Hotels & Resorts e Four Points by Sheraton.

«Siamo entusiasti di collaborare con Vinpearl e crescere in Vietnam – ha dichiarato Rajeev Menon, president, Asia Pacific (excluding Greater China), Marriott International – E siamo certi che questa collaborazione ci permetterà di soddisfare al meglio le esigenze di tutti i nostri ospiti».

Degli otto hotel, sei sono conversioni che dovrebbero entrare a far parte del Gruppo Marriott già nel corso di quest’anno. Queste le strutture parte dell’accordo: Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection (Ho Chi Minh), Danang Marriott Resort & Spa, Sheraton Long Beach Phu Quoc Resort, Sheraton Hai Phong, Sheraton Can Tho, Four Points by Sheraton Lang Son e i nuovi Sheraton Vinh eFour Points by Sheraton Ha Giang con opening nel 2025.