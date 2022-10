Marriott compra il brand messicano Hoteles City Express

Marriott International ha siglato un accordo per l’acquisizione del brand messicano Hoteles City Express, il cui portfolio ha un valore di qualcosa come 100 milioni di euro e riguarda un target di fascia media.

Il brand include gli hotel City Express, City Express Plus, City Express Suites, City Express Junior e City Centro. Oltre 152 strutture sono in Messico, in numero minore invece quelle in Costa Rica, Colombia e Cile.

Il closing dell’acquisizione – si legge sulla testata statunitense Travel Weekly – dovrebbe avvenire durante la prima metà del 2023, quando il colosso Usa apporterà una leggera modifica al nominativo del brand aggiungendo la classica dicitura “by Marriott”.

Una volta conclusa la trattativa Hoteles City Express sarà il 31° brand all’interno dell’offerta Marriott International.