Marriott Bonvoy, punti bonus illimitati fino a dicembre 2022

Nuova offerta per il programma Marriott Bonvoy del colosso Usa, tramite cui ora i soci potranno accumulare un numero illimitato di punti bonus durante un periodo di 86 giorni, da utilizzare per viaggi ed esperienze future.

La promozione, iniziata il 7 settembre scorso sarà in vigore fino al 1° dicembre 2022, consentendo ai soci registrati di guadagnare 2mila punti bonus a partire dal secondo soggiorno tra il 21 settembre e il 15 dicembre prossimo. Non c’è limite al numero di punti bonus che i soci possono accumulare, per cui più si viaggia, più punti si possono accumulare per la prossima partenza.

I soci possono riscattare i punti non solo per soggiorni in oltre 8mila hotel, 30 resort all inclusive e più di 76mila case in affitto in tutto il mondo con Homes & Villas by Marriott International, ma anche per esperienze che non si possono comprare con Marriott Bonvoy Moments, e per spese a corredo del viaggio come voli, noleggio auto e molto altro ancora.

Per “soggiorno”, spiega Marriott, si intendono le notti consecutive trascorse nello stesso hotel, indipendentemente dall’attività di check-in e check-out, a qualsiasi tariffa accessibile ai punti. I soggiorni completati prima della registrazione non sono idonei ad accumulare punti bonus con questa promozione.