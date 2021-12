Marriott aprirà oltre trenta hotel luxury entro il 2022













L’intenzione è far debuttare oltre 30 hotel di lusso nel 2022. Marriott International lo ha annunciato nel corso di Iltm – International Luxury Travel Market a Cannes. Esperienze ideali per il viaggiatore di lusso contemporaneo, attraverso brand di fama mondiale quali The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, Edition, Jw Marriott e Bulgari.

Con un network di oltre 460 hotel e resort di lusso in 68 Paesi e territori, Marriott International è in espansione con circa 190 proprietà in fase di sviluppo, compresi i 30 nuovi hotel in apertura nel 2022, in destinazioni iconiche ed emergenti dal Messico al Portogallo, dall’Australia alla Corea del Sud.

«I nostri ospiti sono alla ricerca di esperienze più profonde e coinvolgenti che permettano loro di concedersi il piacere dell’esplorazione mentre si rigenerano», dice Chris Gabaldon, senior vice president luxury brands di Marriott.

Uno studio globale sulle tendenze luxury in collaborazione con l’agenzia Team One ha evidenziato come i viaggiatori high end stiano passando da una mentalità di “box checking” a una di “travelling well”, adottando un approccio più ponderato e intenzionale alla pianificazione del viaggio.

«Mentre le persone riesaminano e ridefiniscono le loro priorità, con un cambiamento che si è accelerato negli ultimi due anni, stiamo assistendo a una vera e propria riscoperta dei viaggi più ponderati – spiega Gabaldon – I nostri ospiti si concentrano di più sulla destinazione e sul perché fanno il viaggio, cercando di creare una connessione significativa con la destinazione e le persone che incontrano. Noi, dalle destinazioni più desiderabili del mondo alle gemme da scoprire, cerchiamo di creare esperienze che ispirino un ritrovato senso di benessere e gioia personale».

A guidare l’innovazione e gli standard dell’ospitalità di lusso c’è The Ritz-Carlton, che nel 2021 ha debuttato in luoghi come Maldive, Turks & Caicos e Città del Messico. Nel 2022, il brand prevede di espandersi in Arizona con The Ritz-Carlton Paradise Valley, The Palmeraie, così come a New York City, debuttando nel quartiere di NoMad, con camere che godranno di ampie viste sulla città. The Ritz-Carlton, Melbourne è destinato a far crescere la popolarità del rinomato brand in Australia. The Ritz-Carlton Reserve apre la sua sesta tenuta nella storica valle cinese di Jiuzhaigou. The Ritz-Carlton Moscow, The Ritz-Carlton, Grand Cayman, e The Ritz-Carlton, Naples saranno protagonisti di importanti ristrutturazioni nel prossimo anno. Inoltre, il brand ha in previsione il viaggio inaugurale di The Ritz-Carlton Yacht Collection a maggio 2022.

St. Regis Hotels & Resorts il prossimo anno prevede di aprire la 50ª proprietà. Nel 2021, il brand storico ha ampliato la presenza in Medio Oriente introducendo due proprietà al Cairo e due a Dubai e l’anno prossimo prevede di espandersi ulteriormente nella regione con The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl in Qatar. Nel 2022, St. Regis debutterà a Chicago, con un edificio progettato da Jeanne Gang che è già icona nello skyline della Windy City, e ha in programma di aprire anche a Belgrado. St. Regis continua a crescere nelle destinazioni leisure, prevedendo di raddoppiare il numero delle sue proprietà nei prossimi cinque anni. Quest’anno ha debuttato The St. Regis Bermuda Resort, prima proprietà di lusso di Marriott International sull’isola, mentre l’anno prossimo è prevista l’apertura di The St. Regis Kanai Resort in Riviera Maya, Messico, caratterizzato da viste sull’oceano da quasi ogni punto della proprietà. The St. Regis San Francisco completerà la sua ristrutturazione, inaugurando un nuovo look sofisticato nel 2022.

Nel 2021, W Hotels ha portato la sua visione del lusso in destinazioni come Nashville, Osaka, Philadelphia, Melbourne, Xiamen e Roma, dove un hotel di 162 camere composto da due palazzi del XIX secolo ha segnato l’atteso debutto del brand in Italia. Il brand aprirà il prossimo anno in Algarve, Sydney, Dubai e Toronto.

Edition Hotels ha aperto a Reykjavik e Dubai nel 2021. Il brand in-demand, offre un design sofisticato, un gusto curato in linea con la destinazione e un servizio moderno. Previste nel 2022 sei nuove proprietà a Madrid, Roma, Doha, Tampa, Riviera Maya a Kanai e Ginza, la seconda proprietà a Tokyo. Attualmente sono 14 gli hotel Edition nel mondo, e il brand ha in previsione di raggiungere un totale di 20 proprietà fine 2022.

The Luxury Collection è in continua espansione, con quasi 120 hotel in oltre 40 Paesi e territori. Nel 2021 il brand ha fatto il suo debutto nella capitale ungherese con Matild Palace, all’interno di un palazzo patrimonio mondiale Unesco; ha ampliato la sua presenza in Nordamerica con The Hythe, a Vail ed è approdato in Corea del Sud con l’apertura di Josun Palace. Nel 2022 sono previste aperture in luoghi tra cui Spagna, India, Repubblica Dominicana, Messico e Georgia.

Porta il nome del leggendario fondatore, J. Willard Marriott, il brand Jw Marriott, che di recente ha debuttato a Charlotte, Monterrey, Shanghai e Tampa. Con oltre 100 proprietà in più di 35 Paesi, si contraddistingue per soggiorni all’insegna della mindfulness e trattamenti olistici. Previste nuove aperture a Il Cairo, Istanbul, Messico e sull’isola di Jeju, in Corea del Sud.