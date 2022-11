Marriott aprirà oltre 30 hotel in Africa entro il 2024

Marriott ha annunciato il suo piano di espansione in Africa con l’apertura di oltre trenta hotel (qualcosa come 5mila camere) entro la fine del 2024.

Protea Hotels e Four Points by Sheraton rappresentano oltre il 50% delle proprietà in Africa per il Gruppo Usa. Il primo ha più di 60 hotel in nove Paesi: altri dieci saranno aperti nei prossimi due anni; tra questi, cinque in Sudafrica e debutti in località come Kenya, Malawi e Angola.

Four Points by Sheraton aggiungerà altri cinque hotel al suo portafoglio e sbarcherà in Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Capo Verde.

Debutto in Africa, invece, per Delta Hotels nel 2023, in Tanzania. Prevista l’apertura del Tribute Portfolio alle Seychelles e l’introduzione di Westin nella capitale dell’Etiopia, Addis Abeba. Nove le proprietà Autograph Collection Hotels previste in Tanzania e Algeria.

The Ritz-Carlton e St. Regis, infine, saranno lanciati in Marocco con le aperture di The Ritz-Carlton, Rabat Dar Es Salam e The St Regis La Bahia Blanca Resort, Tamuda. Jw Marriott arriverà in Kenya con Jw Marriott Hotel Nairobi e Jw Masai Mara Lodge.