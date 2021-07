Marriott aprirà in autunno l’hotel di lusso W Rome













W Hotels Worldwide, parte di Marriott International, si prepara al debutto italiano con l’apertura del W Rome. L’hotel, ricavato in un palazzo storico, è situato in via Liguria, a poca distanza dalla famosissima scalinata di Piazza di Spagna.

«L’arrivo di W Hotels in Italia è ormai prossimo e non potremmo essere più entusiasti di poter finalmente presentare il nostro concetto di lusso scanzonato grazie a questo attesissimo hotel – commenta Candice D’Cruz, vice president luxury brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International – Questa apertura porterà in città una ventata di nuove proposte tra bar e ristoranti che diventeranno tappa obbligata sia per gli ospiti internazionali che per i foodie romani e italiani. Dopo più di un anno di festeggiamenti mancati, quello di cui tutti abbiamo bisogno è levare in alto i calici all’Otto Rooftop Bar».

Progettato da Meyer Davis, il W Rome offre un mix poliedrico di arredi colorati e pareti in pietra. Le 147 camere a pianta aperta e le 15 suite presentano dettagli di design ricercato, tra cui pavimenti in legno con motivi a spina di pesce che si affiancano armonicamente a moderne superfici in marmo.

L’Extreme Wow Suite presenta ambienti interni ed esterni ricercati, un panorama mozzafiato sulla città e una vasta terrazza all’aperto di 140 metri quadrati. Quanto al cibo, si potranno assaggiare anche i piatti dello chef siciliano Ciccio Sultano al Giano Restaurant.