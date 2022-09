Marriott aprirà 14 nuovi luxury hotel in Asia

Marriott International ha annunciato l’apertura di 14 nuove proprietà di lusso nella regione Asia Pacifico, entro la fine del 2023. Attualmente, il colosso statunitense conta 156 unità luxury nell’area Asia Pacifico.

Le destinazioni interessate dall’operazione sono grandi centri come Tokyo e Melbourne, ma anche mete emergenti come Jeju e Jiuzhaigou. Marriott aprirà questi nuovi hotel sotto le insegne di marchi iconici tra cui The Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, Edition, Jw Marriott e Bulgari.

«Oggi i viaggiatori di lusso optano per esperienze autentiche personalizzate – ha commentato Bart Buiring, chief sales and marketing officer Asia Pacific, Marriott International – Il nostro portfolio variegato è ben posizionato per incontrare le nuove esigenze dei clienti e queste nuove aperture testimoniano l’ottimismo che riserviamo al futuro del turismo di lusso».

Questi i nuovi hotel in programma: The Ritz-Carlton Fukuoka e Melbourne; il St. Regis di Goa e di Jakarta; il W Hotel Macau e Sydney; Jw Marriott Khao Lak Resort Suites, Jw Marriott Jeju Resort & Spa, Jw Marriott Goa Vagator e Jw Marriott Hotel Xi’an; The Tokyo Edition, Ginza, The Singapore Edition; Itc Narmada, a Luxury Collection Hotel, Ahmedabad; Bulgari Hotel Tokyo.