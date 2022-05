Marriott apre un resort all inclusive a Punta Cana













Nuovo step nel mondo dell’all inclusive per Marriott International, che per questa estate apre in Repubblica Dominicana, a Punta Cana, un nuovo resort adult only per il segmento di alta gamma.

Il colosso Usa ha unito le forze con Playa Hotels and Resorts per rilanciare il Sanctuary Cap Cana, la prima struttura all inclusive parte della Luxury Collection di Marriott.

Il resort è stato ristrutturato nel 2019 e dispone, tra i vari servizi, di cinque ristoranti e altrettante piscine, di sei bar e dell’indirizzo per la vita notturna Sanctuary Town. Si tratta del primo resort gestito da Playa con Marriott International.

La catena americana è entrata nell’all inclusive due anni fa con l’acquisizione degli hotel Elegant alle Barbados.