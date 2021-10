Marriott apre il St. Regis Downtown a Dubai













St. Regis Hotels & Resorts, parte di Marriott International, ha annunciato l’apertura del Downtown di Dubai, situato lungo il Dubai Water Canal, a pochi minuti dalle attrazioni e dai punti di riferimento più famosi della città. Gli ospiti possono raggiungere con una breve passeggiata il più grande centro commerciale del mondo, il Dubai Mall, ma anche il Dubai Design District e l’International Financial Centre.

«Il quartiere di Downtown Dubai è una destinazione ambita dai viaggiatori globali ed è simbolo della visione innovativa dell’Emirato, quindi luogo ideale per lo stile all’avanguardia e il servizio altamente personalizzato del brand St. Regis – afferma Candice D’Cruz, vice president – luxury brands, Europe, Middle East & Africa, Marriott International – Questa apertura è una splendida aggiunta al nostro illustre portfolio di proprietà di lusso nella regione e unisce perfettamente lo spirito della città con il glamour senza tempo di St. Regis».

St. Regis Downtown Dubai dispone di 298 camere e suite con vista sui punti di riferimento come il Dubai Water Canal e il Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo. Le camere dispongono di ampie finestre che si estendono fino al soffitto, spaziosi bagni, cabine armadio e sculture murali ispirate al corallo. Tutte le camere e le suite offrono l’esclusivo Butler Service di St. Regis, un servizio personalizzato attivo 24 ore su 24.

«Non vediamo l’ora di offrire agli ospiti esperienze raffinate immerse nella storia insieme all’iconico servizio del brand, che è volutamente offerto su misura per ognuno dei nostri trendsetter globali – aggiunge Raja Zeidan, general manager, The St. Regis Downtown Dubai – La nostra struttura fornirà un punto di vista unico dell’ospitalità di lusso in uno dei quartieri più esclusivi della città e offrirà ai luminaries di tutto il mondo la possibilità di apprezzare i rinomati e distintivi servizi del brand St. Regis».