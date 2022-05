Marriott apre due W Hotels in Italia a Milano e Napoli













Marriott International annuncia l’accordo per il lancio di due nuovi W Hotels in Italia – W Milan – Duomo e W Naples – che saranno aperti nel 2024.

Un’ulteriore espansione del brand nel nostro Paese dopo la recente inaugurazione di W Rome e la firma dell’accordo per W Florence del 2021.

«Siamo entusiasti di annunciare la firma dell’accordo per W Milan – Duomo con il Gruppo Marseglia e per W Naples con Solido S.p.A. – ha dichiarato Gianleo Bosticco, senior director development di Marriott International per l’Italia – Le città di Milano e Napoli sono da lungo tempo destinazioni prescelte dai jetsetter globali, e noi siamo lieti di rispondere alla domanda sempre crescente di hotel di lusso con questi due importanti accordi».

W MILAN – DUOMO. L’hotel che aprirà nella capitale della moda italiana sarà a pochi passi dai monumenti e dai luoghi culturali della città, tra cui Piazza del Duomo, il Teatro alla Scala e la Galleria Vittorio Emanuele. Via Montenapoleone è a soli tre minuti a piedi dall’hotel. Ospitato in un edificio nato come banca negli anni ’20, l’hotel rappresenterà il connubio tra la grandeur classica di Milano e il branding audace di W. Disporrà di 166 camere e 36 suite, compresa una Extreme Wow Suite (versione di W Hotels della suite presidenziale). I progetti per l’area rooftop prevedono il tipico Wet deck del marchio, con vista sul Duomo. In programma un rooftop bar, il W Lounge, e un raffinato ristorante; il tutto completato da terrazze esterne che offriranno vedute panoramiche sulla città. Per il benessere, è prevista una Away Spa da 380 metri quadrati, completa di piscina interna e centro fitness fit. Gli ospiti avranno anche accesso al servizio del marchio W Whatever/Whenever.

W NAPLES. Nel cuore della storica Piazza del Municipio di Napoli, l’edificio è anch’esso un’ex banca e sarà sottoposto a lavori di ristrutturazione che lasceranno intatta la facciata storica, per rendere omaggio al suo passato. L’hotel si trova a pochi passi dall’antica Via Toledo, la strada dello shopping di Napoli, dalla cupola in vetro della Galleria Umberto I e dal Teatro San Carlo. W Naples sarà anche a pochi passi da Molo Beverello, dove gli ospiti potranno cenare all’aperto con vista sul mare, o fare gite giornaliere a Roma, Capri, Positano o Pompei. W Naples offrirà un mix di imponenza nobiliare, prelibatezze gastronomiche e stile sartoriale. Il progetto della struttura prevede 78 camere, tra cui 17 suite, molte delle quali con balconi privati. I progetti di design comprendono un ristorante esclusivo, una W Lounge e un centro fitness Fit.