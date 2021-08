Marriott anticipa l’apertura di dieci hotel in Turchia













Marriott International espande il suo portfolio in Turchia con dieci nuove aperture anticipate entro la fine del 2022, portando così a 43 le proprietà turche per un’offerta fatta di oltre 7mila camere in otto mercati.

«Marriott ha una lunga e forte storia in Turchia – ha dichiarato Begüm Kaya, director of development, Turkey at Marriott International – Un percorso di crescita alimentato da un portfolio di brand accattivanti e dalle migliori agevolazioni Bonvoy, che ogni giorno rafforzano il legame di fiducia con i proprietari e franchisee».

Le dieci strutture in apertura in Turchia tra la fine del 2021 e il 2022 sono: Four Points by Sheraton Istanbul Kagithane; Four Points by Sheraton Elazig; Residence Inn by Marriott Istanbul Atasehir; The Burdock, Autograph Collection; Orient Occident Hotel, Autograph Collection; Delta Hotels by Marriott Istanbul Levent; Sheraton Istanbul Esenyurt; Izmir Marriott Hotel; The Ritz-Carlton Residences, Istanbul; The Residences at the Sheraton Istanbul Esenyurt.