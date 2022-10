Marocco, stop a tamponi e vaccino in entrata

Anche il Marocco allenta le misure anti Covid-19. Così come riportato sul sito web Viaggiare Sicuri della Farnesina, le autorità marocchine hanno disposto la revoca delle restrizioni sanitarie finora in vigore, e dunque la necessità di procedere a un test Pcr pre ingresso e alla presentazione del certificato vaccinale.

Pertanto, ai fini dell’ingresso in Marocco, tutti i passeggeri dovranno solo compilare online la fiche sanitaria da scaricare dal sito web di Onda prima dell’imbarco.

La Farnesina raccomanda di consultare regolarmente i siti ufficiali dei ministeri marocchini (Esteri, Salute, Turismo) e/o il sito ufficiale dell’Ufficio Nazionale degli Aeroporti e Onda per tutti gli aggiornamenti.

A fine agosto, gli ultimi dati comunicati dal Marocco – sulla spinta della campagna “Morocco, Kingdom of Light” – parlano di un’estate 2022 in netta ripresa con indicatori in rialzo e numeri ai livelli del pre Covid. I mesi di giugno e luglio hanno registrato un totale di 3.2 milioni di ingressi, di cui il 65% a luglio, con oltre 2 milioni di arrivi nel Paese.

Il Marocco tra gli obiettivi prefissati ha annunciato di voler crescere vuole oltre il 20% entro il 2024.