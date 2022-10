Marocco in fiera con uno stand tutto digitale

Il Marocco rilancia la campagna “Marocco Kingdom of Light” – che invita le persone non solo a visitare il Paese, ma ad andare oltre, immergendosi in una cultura vivace, e a scoprire le gemme nascoste della destinazione – durante Ttg Travel Experience. Una campagna orientata a rendere il Marocco una destinazione più dinamica e connessa.

L’Ufficio Nazionale per il Turismo del Marocco (Onmt) partecipa alla 59ª edizione della fiera con una ricca delegazione e un nuovo concept dello stand: ecosostenibile e modulare, pensato per invitare i visitatori a intraprendere un viaggio sensoriale per entrare in contatto con la vera anima marocchina, che racchiude tutti gli elementi distintivi del Paese: la porta, elemento imprescindibile dell’arte e dell’architettura del Paese; gli abiti tradizionali, sinonimo di appartenenza, storia e cultura; la luce a rappresentare l’identità del Marocco, il moucharabieh un elemento architettonico tipico dei palazzi marocchini. Un’atmosfera sognante, che anche attraverso i profumi delle spezie, trasporta i visitatori. Lo stand, oltre a raccontare la tradizione porta in scena a Rimini anche il Marocco più contemporaneo e l’attenzione verso la sostenibilità; sarà infatti paperless e 100% digitalizzato, grazie all’utilizzo di realtà aumentata, pavimenti interattivi, schermi led e terminali digitali.

Lo spazio espositivo al Pad. C2 Stand 32/37 vuole essere non solo una piattaforma volta a creare opportunità di business tra Marocco e Italia, ma anche un’occasione per favorire un rapporto d’affari di lunga durata, soprattutto considerato che l’Italia è ora al 4° posto tra il turismo europeo, superando il mercato tedesco.

L’Onmt riunisce 12 coespositori marocchini che rappresentano gli stakeholder pubblici e privati del Regno: compagnie aeree, consigli regionali per il turismo, dmc e gruppi alberghieri.

Il Marocco porta a Rimini anche novità in relazione ai progetti futuri, tra cui gli ultimi sviluppi turistici del Paese, di rilevante importanza per il commercio dei viaggi in Italia: dai nuovi terminal aeroportuali ai nuovi hotel e oltre. L’Ente Nazionale Per Turismo del Marocco sta collaborando con le principali compagnie aeree per garantire un numero sempre maggiore di collegamenti aerei tra l’Italia e il Marocco e sta cercando di portare nuove compagnie aeree sul mercato. Royal Air Maroc, Air Arabia, Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Tuifly.be assicurano 124 voli settimanali per il Marocco in partenza da 9 città italiane, portando la capienza settimanale a 1.400.000, +24% rispetto all’estate 2019 (1.116.000 posti). In evidenza l’apertura di 16 nuove rotte, tra cui Agadir e Fez operate da Ryanair e Wizz Air che collegano Milano e Roma a Casablanca e Marrakech.

«La strategia dell’Onmt è posizionare il Marocco tra le destinazioni turistiche più popolari al mondo, rafforzandone la notorietà e l’attrattiva in tutto il mercato italiano – ha dichiarato Aziz Mnii, direttore dell’Ente Nazionale per Turismo del Marocco per l’Italia e la Grecia – Inoltre, desideriamo trasmettere alla travel industry italiana un messaggio di rassicurazione e resistenza: unendo le forze possiamo fare di più, in Marocco diciamo non si può applaudire con una sola mano. Da aprile abbiamo realizzato svariate attività di pr e marketing ma adesso bisogna spingere sull’acceleratore su molti fronti. Abbiamo molte attività in calendario e tante ne realizzeremo, ma sarà possibile solo con il supporto della parte italiana, sia per quanto riguarda il trade che i media».