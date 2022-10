Marocco chiama Italia, Mnii: «Focus sulle rotte aeree»

Il Marocco punta a posizionarsi come la principale destinazione Nordafricana. Per questo si è presentato in forze a Ttg Travel Experience, rilanciando per l’occasione la campagna “Marocco Kingdom of Light” che è un invito non solo a visitare il Paese, ma a scoprirne i tesori nascosti, immergendosi nella sua cultura poliedrica che porta l’esperienza a un livello illuminante.

La fiera di Rimini è stata la ribalta per presentare gli ultimi sviluppi turistici del Paese e i progetti futuri al mercato italiano, che per il Marocco è al quarto posto tra il turismo europeo, superando quello tedesco.

«Il nostro obiettivo è posizionare il Marocco tra le destinazioni turistiche più popolari al mondo, rafforzandone la notorietà e l’attrattiva in tutto il mercato italiano – ha dichiarato Aziz Mnii, direttore dell’Ente nazionale del turismo del Marocco per l’Italia e la Grecia – Siamo reduci da una stagione eccellente, che ha superato le nostre aspettative, con numeri che si avvicinano a quelli del 2019».

Tutti i voli dall’Italia sono stati ripristinati in pieno, «anzi ne abbiamo anche di nuovi con un incremento dal Nord Italia, in particolare Lombardia e Veneto, e anche dal Lazio – ha aggiunto il direttore – Lavoriamo per garantire un numero sempre maggiore di collegamenti aerei tra l’Italia e il Marocco. Personalmente, spero ci sia presto anche una compagnia italiana a volare sul Marocco, Ita o Neos: è il mio lavoro convincerli».

Sono 124 i voli settimanali dall’Italia verso sei città marocchine confermati per l’inverno 2022-2023. Royal Air Maroc, Air Arabia, Ryanair, Wizz Air, easyJet e Tuifly.be volano da nove città italiane, portando la capienza settimanale a 1.400.000, +24% rispetto al 2019. In evidenza l’apertura di 16 nuove rotte, tra cui Agadir e Fez operate da Ryanair e Wizz Air, che collegano Milano e Roma a Casablanca e Marrakech.

Oltre alla città rossa, che praticamente è un brand a sé che non necessita di promozioni, le città con voli diretti, quindi Tangeri, Rabat, Casablanca, Fez e Agadir sono le destinazioni preferite dagli italiani.

«Tra le mete emergenti c’è la regione di Ouarzazate con il deserto, che sta riscuotendo un forte interesse – ha fatto sapere Aziz Mnii – Ma vogliamo spingere anche il nord. Tangeri è stata a lungo “the place to be”, ma tutta la regione è ricca di carattere, storia e cultura con località di fascino come Tetouan e Chefchaouen, la città blu.

In futuro sarà la volta di Dakhla, nel sud, una combinazione unica di spiagge e deserto, dove ci sono già diversi hotel, ma non ancora voli diretti dall’Italia, solo via Casablanca. Tante le attività di promozione in programma per il trade, in partnership con i tour operator, tra cui fam trip, webinar, roadshow e workshop. «Da aprile – ha concluso il direttore dell’Ente marocchino – abbiamo realizzato svariate attività di pr e marketing ma adesso bisogna spingere sull’acceleratore su molti fronti. In ultimo, il mio messaggio per le agenzie è di non esitare a contattarci se avete domande, siamo a disposizione per supportarvi».