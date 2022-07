MarinoBus, online la nuova versione del sito













Nuovo sito online per MarinoBus, frutto di un significativo redesign. Il rinnovamento, dopo circa 6 anni dal debutto della precedente versione, riguarda ogni aspetto del sito e riflette la volontà dell’azienda di mettere il cliente al centro di ogni strategia, anche nello spazio web. Come sta accadendo per la realizzazione della versione rinnovata dell’app MarinoBus, prossima al rilascio.

Il nuovo sito punta a elevati livelli di funzionalità, usabilità, performance e affidabilità e vuole rafforzare ulteriormente la comunicazione e il legame con la community dei viaggiatori.

Dalle nuove pagine web, si potrà: procedere alla pianificazione del proprio viaggio e all’acquisto dei biglietti; beneficiare dei consigli su misura per chi si muove per turismo, studio o lavoro; conoscere storie e curiosità dall’azienda e da ogni angolo d’Italia; reperire informazioni utili.

Nei progetti futuri, un e-shop in cui scoprire gadget e inedite capsule collection – serie di oggetti in edizione limitata – dedicata ai fan più affezionati al marchio.

«Fondamentale, per la finalizzazione del progetto, è stato il coinvolgimento di un gruppo di nostri viaggiatori, che ci ha fornito utilissime osservazioni, richieste e proposte – spiega Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus – Confortati dai loro feedback, abbiamo applicato anche al web l’approccio che ci contraddistingue ogni giorno su strada: ad esempio, come sui nostri pullman riserviamo ai clienti più spazio per gambe e bagagli affinché il loro risulti il miglior viaggio possibile, così sul web dedichiamo più spazio a informazioni, consigli e storie affinché la navigazione degli utenti si riveli davvero soddisfacente. Siamo convinti, infatti, che l’esperienza di viaggio non inizi quando i passeggeri mettono piede a bordo ma quando digitano l’indirizzo del nostro sito web o usano la nostra app mobile o chiamano il nostro servizio clienti per pianificare i propri spostamenti».

Il progetto è stato curato, in coordinamento con l’ufficio marketing di MarinoBus, dalla web agency torinese Tandù, e Si.Tra.P. Technology for Mobility.