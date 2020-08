MarinoBus e HiPay, partnership per ottimizzare gli acquisti

Importante partnership siglata da MarinoBus e HiPay, del Gruppo Fintech, che consente l’acquisto di biglietti attraverso varie modalità di pagamento come Visa, Mastercard, MyBank e Sofort, fruibili sia attraverso l’app sia all’interno dello store online.

«Nell’ultimo decennio la nostra strategia ha puntato sull’innovazione tecnologica sia per garantire un’alta qualità di viaggio sia per offrire una customer experience ottimale sin dalla fase d’acquisto in termini di semplicità e sicurezza. Offriamo ai nostri clienti la possibilità di prenotare e acquistare i biglietti non solo attraverso il sito Marinobus.it ma anche tramite la nostra app, con differenti soluzioni di pagamento che vanno incontro alle molteplici esigenze dei clienti», spiega Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus.

Un’offerta ampia e articolata che assume ancora più valore grazie alle soluzioni di HiPay. Tanto che ne è stata estesa l’integrazione anche al gestionale Albatross, realizzato da Si.Tra.P spin off dell’area It della MarinoBus, che viene utilizzato dai principali player del settore delle linee a lunga percorrenza.

Analoga soddisfazione espressa da Paola Trecarichi, senior head di HiPay Italia che osserva: «Con questa partnership accompagniamo un grande gruppo italiano come MarinoBus verso la digitalizzazione più funzionale possibile, ponendo sempre il cliente al centro delle nostre strategie. Grazie all’integrazione con la nostra piattaforma di pagamenti digitali, MarinoBus offrirà ai propri viaggiatori non solo la sicurezza nelle transazioni, ma anche una customer journey in fase d’acquisto intuitiva e rapida, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l’acquisto del biglietto».

Lo scorso anno MarinoBus ha trasportato circa 1,5 milioni di passeggeri in Italia e all’estero, per un fatturato di oltre 45 milioni di euro.