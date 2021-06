MarinoBus debutta a Cosenza e potenzia il network del centro-nord













MarinoBus dal 4 luglio, dopo l’esordio dell’anno scorso delle linee sul versante Jonico della Calabria, debutterà anche nel cosentino. In particolare, saranno serviti Cosenza e i comuni di Tarsia, Spezzano, Frascineto, passando anche per Lauria in Lucania e Sala Consilina in provincia di Salerno. Aumenteranno inoltre le soluzioni di viaggio da Crotone e anche dai dintorni con le fermate di Cirò Marina, Cariati, Mirto Crosia, Rossano, Corigliano, Sibari e Amendola.

E ancora, dalla stessa data entreranno a far parte della rete MarinoBus tante nuove destinazioni al centro e al nord: L’Aquila, Giulianova e Teramo in Abruzzo; Civitanova, San Benedetto del Tronto e Urbino nelle Marche; Todi in Umbria; Arezzo in Toscana; Piacenza in Emilia; Savona, Imperia, Sanremo e Ventimiglia in Liguria; Alessandria, Asti, Alba, Cuneo, Novara e Vercelli in Piemonte; Monza e Voghera in Lombardia; Rovereto in Trentino, Portogruaro in Veneto; e Trieste, Monfalcone e Palmanova in Friuli Venezia Giulia.

«Dopo i lunghi e difficili mesi caratterizzati dai picchi di diffusione del virus, pur nella consapevolezza che l’emergenza non è ancora finita e che la responsabilità nei comportamenti non deve scemare, è netta la sensazione che il ritorno alla normalità proceda a ritmi sempre più spediti – ha dichiarato Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus – Come cittadino, mi riempie di gioia il calo di contagi, ricoveri e decessi. Come imprenditore, noto con piacere l’impegno delle istituzioni nella campagna vaccinale e la volontà di andare incontro al desiderio di mobilità delle persone. In più, come vertice di MarinoBus, sono orgoglioso dell’impegno dell’intera azienda per la ripartenza. È lo spirito giusto per affrontare nel modo migliore un mercato dalle dinamiche inevitabilmente inedite, non solo per gli effetti economici a breve e lungo termine della pandemia ma anche per l’ingresso di altri operatori nel mercato».