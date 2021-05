MarinoBus celebra Dante Alighieri con l’iniziativa “La diritta via”













MarinoBus lancia sul mercato La diritta via, iniziativa con cui celebra Dante Alighieri sulle strade d’Italia e non solo, a 700 anni dalla sua morte. Due pullman saranno esteticamente rivisitati: una nuova livrea dominata dal celebre profilo del sommo poeta caratterizzerà gli esterni; all’interno, invece, saranno riprodotti alcuni dei più famosi versi de La Divina Commedia.

I due mezzi collegheranno, nel corso dell’anno, quasi tutte le città servite da MarinoBus, in Italia e all’estero: Milano,Bari, Crotone, Torino, e ancora Roma, Matera, Bologna, Firenze e lungo le rotte stradali servite in Svizzera, Germania, Francia o Lussemburgo. Anche i titoli di viaggio saranno stampati con una grafica speciale dedicata al ghibellin fuggiasco e ai suoi celebri versi.

L’azienda ha scelto di promuovere “La diritta via” in questo anno di pandemia per un duplice scopo, come sottolineato da Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus: «In questi lunghi mesi, tutti ci siamo trovati a fronteggiare una situazione inedita e difficilissima. Come azienda, dopo l’iniziale e breve sospensione delle corse siamo riusciti presto a ripristinarle, pur parzialmente e nei limiti consentiti dalle autorità, garantendo ai nostri utenti i loro spostamenti essenziali. Al contempo, però, sono venute meno anche tante attività collaterali che da anni ci caratterizzavano, specie in campo culturale. Adesso, ripartiamo con un progetto piccolo per dimensioni ma grande per valore: da azienda italiana al 100% è un omaggio a un emblema dell’italianità nel mondo nonché la dichiarazione del nostro rinnovato impegno a sostegno della cultura».