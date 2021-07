Marino Bus investe in Calabria: più collegamenti e partnership locali













Marino Bus, il marchio tutto italiano del trasporto passeggeri su gomma, potenzia la sua rete con novità per i collegamenti da e per la Calabria. Dal primo di agosto saranno, infatti, sia raddoppiati i collegamenti con Roma, sia attivati quelli con Napoli.

Al contempo, grazie alla partnership con Autolinee Federico, Reggio Calabria, Catanzaro e le rispettive province sono entrate in un network sempre più capillare di destinazioni nel nord Italia e in Europa: avvalendosi degli hub di interscambio presenti a Bologna e Milano, gli utenti dell’operatore reggino possono raggiungere comodamente tantissime mete nel nostro Paese, quali Verona Trieste o Torino, o all’estero in Svizzera, Germania, Francia e Lussemburgo.

A conferma della centralità della Calabria nelle strategie di sviluppo commerciale di Marino Bus, l’annuncio giunge a poco meno di un mese dall’inaugurazione delle nuove linee al servizio di Cosenza e della provincia – con fermate a Tarsia, Spezzano e Frascineto, oltre che a Lauria in Lucania e Sala Consilina nei pressi di Salerno – e dell’ampliamento delle soluzioni di viaggio da e per Crotone e dintorni con fermate a Cirò Marina, Cariati, Mirto Crosia, Rossano, Corigliano, Sibari e Amendola.

«Siamo presenti in questa regione dal 2018 quando avviammo le prime linee per l’area di Crotone e l’arco ionico – spiega Gerardo Marino, amministratore unico – Da allora, abbiamo continuato a registrare grandissimi risultati in termini tanto quantitativi – con migliaia di viaggiatori che ci hanno scelto per i loro spostamenti in Italia e all’estero – quanto qualitativi. Dalle nostre indagini sulla customer satisfaction, abbiamo infatti rilevato altissimi livelli di apprezzamento, in particolare per due aspetti. Innanzitutto, l’affidabilità del marchio – grazie al fatto di essere riconosciuti come i veri e storici specialisti del trasporto passeggeri su gomma. E, non da meno, la qualità del servizio all’utenza, non solo in termini di elevati comfort e sicurezza di viaggio, ma anche dal punto di vista dell’assistenza offerta dagli equipaggi dei nostri bus, con i due autisti sempre a disposizione dei passeggeri per qualunque esigenza».