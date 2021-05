Margò presenta alle adv le destinazioni estive 2021













Dopo il lancio della nuova programmazione Italia, Margò presenta alle agenzie di viaggi le sue migliori proposte estere per la stagione estiva, un’ampia selezione che raccoglie centinaia di pacchetti per la prossima estate in Grecia, Baleari, Canarie, Portogallo, Croazia, Cipro e Malta.

L’estate del brand Alpitour World sarà concentrata nell’area del Mediterraneo, dove sono stati selezionati oltre 400 hotel su 23 isole dell’arcipelago ellenico, dalle più conosciute alle minori. La Grecia sarà collegata quotidianamente da voli charter e di linea da 16 aeroporti italiani e anche da Nizza.

Seguono i cataloghi Portogallo, Croazia, Cipro e Malta con una vasta proposta di offerte. Anche le Baleari non sono da meno, con qualcosa come 120 proposte presenti a catalogo. Quanto alle Canarie, si può scegliere tra Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife e Lanzarote.

Sempre presenti i quattro “superporteri” di Margò: Eat around, che permette di provare oltre 200 locali e ristoranti tipici in destinazione a un prezzo speciale; Destination Card, per ingressi e promozioni per attività in loco come noleggi, visite ed escursioni; Night Out, che include ingressi e consumazioni nei locali al centro della movida e della nightlife; Easy Meal, che permette di scegliere liberamente se pranzare o cenare in hotel e, in caso di pasti non consumati, di recuperarli così da poter vivere la propria vacanza in totale libertà.

Infine, c’è anche la possibilità di modificare o annullare la vacanza senza alcuna penale fino a tre giorni prima della partenza.