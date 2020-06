Margò lancia il catalogo online dedicato all’Italia

Margò riparte per l’imminente stagione estiva con una novità: il catalogo online riservato all’Italia, 300 pagine dedicate a 137 strutture selezionate in Sardegna, Puglia e Sicilia e in altre 10 regioni, per potere godere appieno delle bellezze del territorio.

Un’ampia scelta di proposte nei posti di mare, ma non solo, più belli d’Italia, per scoprire gli angoli più suggestivi del Bel Paese, includendo soluzioni anche nelle piccole isole della Sicilia come: Lampedusa, Pantelleria e le Eolie (Lipari, Stromboli e Vulcano).

Ma il catalogo Italia di Margò non è solo mare; presenti anche le sei strutture del Lago di Garda, ideali per chi vuole andare alla scoperta del lago più grande d’Italia e sfruttare la vicinanza della montagna, all’insegna di una vacanza varia e in libertà.

«Siamo molto orgogliosi della nuova proposta Italia Margò, che torna dopo qualche anno di assenza. Le soluzioni in questo catalogo rimangono fedeli alla filosofia del brand, tutte connotate dal classico stile globetrotter. Un’offerta che si integra perfettamente alle proposte degli altri brand Eden Viaggi e che le completa per soddisfare le diverse tipologie di vacanzieri», ha dichiarato Alessandro Gandola, business unit director di Margò.

Tra le proposte in catalogo ci sono delle vere e proprie “chicche”: masserie nell’entroterra salentino, villette con ogni comfort a Lampedusa, residence sulle spiagge della Sardegna e agriturismi nelle campagne di Tropea.

Tanti anche i Camping Village presenti come soluzione di viaggio per vivere le località al meglio e con la massima flessibilità. Sarà possibile, per esempio, soggiornare in mobilhome – delle vere e proprie case super accessoriate, con angolo cottura e patio esterno – e beneficiare dei servizi del campeggio a disposizione che in molti casi sono dei veri e propri villaggi con animazione, piscine e ristoranti interni.

Anche per Margò, come per tutti i brand Eden Viaggi e per tutto il Gruppo Alpitour, la garanzia di sicurezza e cura del cliente sono obiettivi principali. Per assicurare al cliente che vuole prenotare le proprie vacanze, ampie garanzie e flessibilità, il marchio aderisce alle condizioni straordinarie promosse dalle campagne del Gruppo: Ripartiamo e Eden è con te che danno la libertà di cancellare gratuitamente la propria prenotazione, fino a tre giorni prima della partenza.

Tutti i pacchetti di viaggio Margò Italia promuovono infine il “Miglior Prezzo Garantito” e la formula “Liberi di Cambiare Idea” per vivere l’estate italiana senza pensieri.