Mare Italia, quattro nuovi villaggi per Fruit Viaggi













Il tour operating ritrova dinamismo in vista della primavera. Presente all’appello delle comunicazioni di stagione anche Fruit Viaggi che annuncia una serie di novità.

Sul fronte programmazione, entrano in catalogo quattro nuovi villaggi italiani: tre in Calabria (Torre Sant’Irene e Baia delle Sirene, vicino Tropea, e il Temesa Beach Resort a Briatico, sulla costa tirrenica) e uno in Sicilia (Le Dune Beach, a Mortelle, non lontano da Messina).

Diventano, così, in tutto 10 i Fruit Village in Italia e cinque quelli all’estero.

New entry anche nella rete commerciale coordinata da Dimitri Terenzi che si arricchisce di due nuovi sales: Annamaria Marchesan per il Lazio e Francesca Saggiroato per Veneto e Friuli Venezia Giulia.

“Le due nuove figure vantano una lunga esperienza nel settore e il loro apporto è ritenuto strategico per poter confermare e incrementare la conoscenza della programmazione Fruit in queste regioni”, scrive l’azienda in una nota.

Nuova veste anche per il sito www.fruitviaggi.it che si presenta ora in una versione più intuitiva e performante.

«In un anno certamente non semplice abbiamo ritenuto fondamentale crescere e strutturare ancor più la nostra realtà – commenta Cristian Gabriele, direttore generale Fruit – Sono molti, a tutti i livelli, sia aziendali sia di prodotto, i cambiamenti messi in atto. L’obiettivo è essere partner ottimali per tutte le adv con le quali lavoriamo».