Mare Italia, Egitto e crociere trainano il 2022 di Bluvacanze

Torna l’Osservatorio del Gruppo Bluvacanze, in cui viene fatto un bilancio sulle vendite delle agenzie di viaggi in tutti gli 800 punti vendita distribuiti in Italia, e che fanno il punto sulle pratiche processate da gennaio a ottobre 2022, mese in cui la rete distributiva – ogni pratica contempla 2,5 persone – ha coperto il 75% del venduto del 2019.

L’anno in corso – compreso l’exploit estivo – conferma un trend avviato nel 2021, con il Mare Italia, le crociere Msc e l’Egitto di Marsa Alam e Sharm el Sheikh sul podio dei prodotti preferiti dagli italiani.

Nel dettaglio, il 23% delle vendite viene realizzato con le mete balneari italiane, mentre il 17% dalle crociere e il 14% dalle località del Mar Rosso egiziano. Del Mare Italia è la Sardegna a guidare le scelte, come sempre nell’ultimo triennio. Altri valori significativi sono da attribuire al 10% delle prenotazioni sulla Spagna e al 7% sulla Grecia.

«Se l’andamento può apparire scontato è interessante rilevare alcune sfumature che connotano una ripresa consolidata – argomenta Raffaele Caiazzo, direzione commerciale Bluvacanze – Infatti, rispetto al 2019 la progressione del Mare Italia passa da un 15% di share al 22% di quest’anno. Certamente, le ragioni di queste scelte sono da attribuire al persistere di alcune restrizioni tra i requisiti di ingresso nei Paesi e nella reticenza dei viaggiatori che hanno preferito un approccio cauto».

Nello scenario, non sono da trascurare timidi segnali di recupero delle mete estere di lungo raggio.

«La sorpresa della summer 2022 è il ritorno, in tempi brevissimi, dell’Egitto balneare al terzo posto, prima del Mediterraneo di Spagna e Grecia. Complessivamente, il valore medio della pratica cresce nettamente rispetto al 2021 seppure ancora in flessione sul 2019, passando dai 2.300 ai 2.800 euro di quest’anno», aggiunge Caiazzo.