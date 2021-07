Marche, influencer protagonisti della Frasassi Experience 2021













Cinque influencer, molto diversi tra loro, per raccontare, ognuno con il proprio stile e al proprio pubblico, il territorio dell’Unione Montana Esino Frasassi, e in particolare del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi. Si rinnova, quindi, e punta a comunicare la parte esperienziale dell’offerta del territorio a un nuovo pubblico, la Frasassi Experience, tappa ormai consolidata del Grand Tour delle Marche, il circuito di iniziative promosse da Tipicità e Anci in collaborazione con la Regione Marche.

Dall’arrampicata con le mani a contatto della roccia viva, indossando il caschetto nel percorso speleologico, alla cavalcata in sella nei boschi, passando per le corse con la e-bike. Ma anche rilassanti pic-nic sui covoni del fieno, pomeriggi in una dimora di charme a bordo piscina pasteggiando con il Verdicchio e lente camminate lungo le storiche vie dell’antica città romana di Sentinum. Durante l’evento, gli influencer hanno avuto modo di sperimentare, e condividere sui feed dei loro social, le attività più disparate, all’insegna di quello che più caratterizza il territorio, ovvero attività all’aperto, enogastronomia, natura e relax. Operazione, che ha generato un forte engagement online, tra commenti, nuovi contatti e condivisioni.

«Abbiamo trovato una regione sorprendente, ospitale, ricca di cose da fare e assolutamente amica degli animali: in ogni situazione c’è stata la possibilità di portare con noi il cagnolino Cecio!», Ha dichiarato il protagonista della pagina Instagram (corgi_cecio) di Alessio e Alessandro, dedicata proprio alle avventure con il loro amico a quattro zampe.

«Alcune delle esperienze vissute mi hanno permesso di superare dei limiti: l’arrampicata, ad esempio, che non pensavo di riuscire a fare», commenta Lady Violante, modella curvy di stilisti famosi come Dolce & Gabbana (48,4 mila follower su Instagram).

Ma c’è stato anche spazio per la personalizzazione delle esperienze, come sottolinea la giovane motociclista Lorena Bega, alias Elleb_02, seguita da più di 28 mila persone su Instagram, che dice: «Il bello non è stato solo vivere tutte queste esperienze, ma anche poterle poi comporre a piacimento».

«E vogliamo parlare della nostra cucina?» aggiunge la chef e globetrotter marchigiana Maria Vittoria Griffoni che, tra l’altro, è la chef personale di Jovanotti.

«Una Regione da vivere ogni singolo giorno con esperienze diverse. C’è solo l’imbarazzo della scelta, o meglio, scegliere in base ai propri gusti e desideri», commenta Marco Ardemagni di Rai Caterpillar AM.