Mar Rosso, nuova esclusiva Futura Vacanze a Marsa Alam













Futura Vacanze rafforza la programmazione sul Mar Rosso e annuncia la totale esclusiva del villaggio 5 stelle Futura Club Brayka Resorts a Marsa Alam, destinazione compresa tra i corridoi turistici attivati dal governo italiano.

Il resort egiziano, proposto con un trattamento definito Hard All Inclusive, si compone di tre blocchi: Brayka Bay, già da anni esclusiva Futura Vacanze; Royal Brayka e Brayka Lagoon. La struttura dispone di cinque ristoranti, sette bar, due centri benessere, campi sportivi, area giochi per bambini, discoteca e palestra.

Le prime partenze in calendario sono il 18 dicembre, in occasione delle festività natalizie, e in campo è già stato messo un piano voli che interesserà i principali aeroporti.

«Dopo le partenze natalizie per Porto Santo annunciamo con soddisfazione anche quelle per il Mar Rosso – ha dichiarato Belinda Coccia, direttore commerciale dell’operatore – Abbiamo investito molto su questa destinazione e tra i motivi di soddisfazione c’è, naturalmente, anche l’esclusiva per tutti i blocchi del complesso che commercializzeremo come Futura Club Brayka Resorts. Abbiamo deciso di ampliare la nostra disponibilità di offerta perché il livello di qualità che offre è altissimo e perché è esattamente il tipo di struttura amata dai viaggiatori italiani».