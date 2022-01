Mappamondo spinge su Dubai anche nel post Expo













Dopo aver registrato una buona stagione autunnale trainata da Expo 2020 Dubai, nonostante le cancellazioni a causa dei molti Covid test positivi, Mappamondo – guidato da Andrea Mele – prosegue nel suo impegno sulla destinazione emiratina, inserita nella Lista D dei Paesi visitabili per turismo, che rilancia con differenti proposte studiate per soddisfare le mutate esigenze e il budget di ogni tipologia di cliente.

«Dubai è stata indubbiamente e giustamente la regina dell’inverno – commenta Andrea Mele – È una destinazione che offre un’infinità di attività da svolgere in un clima caldo e piacevole, a cui si è sommata quest’anno l’unicità e la spettacolarità di Expo (in programma fino al 31 marzo 2022, ndr). Ma, aggiungo, è una destinazione dove, anche se a prima vista può non sembrare, è fondamentale affidarsi a un tour operator organizzato, strutturato e presente in loco».

Moltissime, dunque, le proposte di viaggio che spaziano dal solo Dubai ai pacchetti combinati con un’altra destinazione come un soggiorno mare nelle splendide isole dell’Oceano Indiano e delle Andamane o, per gli appassionati delle gare automobilistiche, la proposta dedicata al Gran Premio di Formula 1 del Bahrein – in Lista D – per assistere sia alla gara del 20 marzo, prima prova della stagione, sia alle qualifiche nei due giorni precedenti.

Fino al 31 marzo tutti i pacchetti su Dubai includono 5 notti, i trasferimenti, il biglietto valido 48 ore per l’Hop On-Hop Off e il biglietto per l’Expo, la visita al Padiglione Italia con ingresso in corsia preferenziale Fast Track e caffè espresso Lavazza offerto a tutti i clienti Mappamondo.

Per i combinati, invece, sono tre le notti a Dubai presso il Novotel Wtc, vicinissimo alla metro per raggiungere Expo con facilità, con estensione di cinque o sette notti, a scelta tra differenti tipologie di hotel, alle Seychelles, Maldive, Mauritius o Phuket, per cui sono stati istituiti i corridoi turistici.

E per chi sta già pensando alle vacanze di Pasqua, l’operatore propone una soluzione di viaggio che include cinque notti a Dubai con pernottamento e prima colazione, test Pcr molecolare prima del rientro in Italia e due escursioni esclusive con guida in italiano: un giro completo della città di sei ore e il safari con cena nel deserto.