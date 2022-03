Mappamondo rilancia i pacchetti speciali per Expo Dubai













Mappamondo: ultima chiamata per Expo a Dubai, il paese che per primo ha riaperto senza obbligo di tampone entrata e al rientro in Italia. Siamo entrati nell’ultimo mese della grande manifestazione e il tour operator chiama all’appello gli italiani che ancora non l’hanno visitata con una serie di pacchetti ad hoc.

Proposte di 5 notti che, oltre al biglietto per l’Expo con ingressi illimitati, la visita al Padiglione Italia attraverso la corsia preferenziale Fast Track e il caffè espresso Lavazza offerto a tutti i clienti, include anche l’ingresso al nuovissimo Museum of The Future: uno spazio espositivo dedicato alla tecnologia e all’innovazione a livello globale. Non manca un biglietto valido 48 ore per l’Hop On-Hop Off City Sightseeing che permette di visitare liberamente, con audioguida in italiano, tutte le principali attrazioni di Dubai

I pacchetti prevedono voli da diverse città italiane: Milano, Roma, Bologna, Venezia, Napoli e Catania.