Mappamondo reseller ufficiale di Expo Dubai 2020

Forte della consolidata presenza sugli Emirati Arabi a partire dal 1994, Mappamondo annuncia di essere rivenditore ufficiale dei biglietti per l’esposizione universale programmata a Dubai dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021.

«Crediamo moltissimo nelle potenzialità di Expo Dubai – dichiara Andrea Mele, amministratore delegato Mappamondo – Un’opportunità unica e irripetibile per visitare la destinazione, che oramai è al top tra le scelte degli italiani negli ultimi anni».

L’operatore ha messo a punto un pacchetto speciale, che include non solo il biglietto d’ingresso all’esposizione per un giorno ma anche la prenotazione anticipata per la visita del Padiglione più importante, quello degli Emirati Arabi, incluso un voucher per il pranzo, mezza giornata di visita della città e un’escursione nel deserto.

Valida dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, l’offerta prevede un soggiorno di cinque notti nella città emiratina con la possibilità di scegliere tra tre alberghi, differenti per tipologia e budget di spesa. Tra questi, il lussuoso Moevenpick Bur Dubai, recentemente rinnovato in tutte le sue camere.

Partenze giornaliere da Milano, Venezia, Bologna e Roma con voli Emirates e quote a partire da 1.080 euro con l’Hotel Rove City Center.