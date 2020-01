Mappamondo, quattro nuovi tour in Giappone per l’estate

Sguardo puntato sul Giappone per l’estate di Mappamondo che rafforza la programmazione con quattro nuovi tour con guida in italiano, studiati per ampliare l’offerta su una destinazione in costante crescita.

I nuovi tour in partenza da Tokyo sono due, entrambi di tre notti con partenze giornaliere: Alpi Giapponesi – Macachi, Saké e Ryokan; un itinerario alternativo che attraversa Nagano, Matsumoto, Suwa e Tsumago nel quale è possibile vedere i caratteristici macachi giapponesi. È prevista la notte in Ryokan e si può godere di un bagno rilassante nelle sorgenti d’acqua termale in un Onsen.

Il tour Hakone – Onsen, lago Ashi e il Monte Fuji, oltre a visitare la cittadina di montagna famosa per i suoi centri termali, consente di salire a fino a Komagatake. Anche in questo caso è prevista la notte in un caratteristico Ryokan.

Sempre in partenza da Kyoto, il nuovo itinerario Monte Koya e Osaka – Monastero e mondanità, anche in questo caso con partenze giornaliere e guida in italiano, permette di vivere un’esperienza unica: si passa infatti un’intera giornata in un monastero sul Monte Koya, si cena e si dorme lì, seguendo le regole dei monaci. Il viaggio si conclude, il terzo giorno, con la visita di Osaka.

Infine, il nuovissimo tour di otto giorni Tutto Giappone 4 – Onsen e Ryokan autentico Giappone completa la vasta scelta dei tour classici con ben 27 partenze garantite con guida in italiano da maggio a ottobre. Si parte da Osaka e si arriva a Tokyo passando per Kyoto, Nara&Fushimi e infine Ogoto Onsen, rinomato per le proprietà benefiche delle sue acque. Anche in questo caso è prevista una notte in Ryokan. Quest’ultimo itinerario è stato studiato appositamente per essere combinabile con un’estensione mare in Polinesia Francese.

Altra novità, l’escursione con guida in italiano di un’intera giornata da Tokyo al Monte Fuji, considerato il simbolo mondiale del Paese e punto di riferimento spirituale per i giapponesi. Una visita diversa dalle solite, il punto di osservazione del Monte sarà, infatti unico, il migliore in assoluto.

«Esperienza e specializzazione rimangono i valori distintivi della nostra filosofia – dichiara Daniele Fornari, product manager – per questo continuiamo a innovare il prodotto costantemente proponendo itinerari creati su misura per soddisfare ogni aspettativa. Nel caso specifico del Giappone siamo molto soddisfatti dell’andamento delle vendite e sono certo che l’ampliamento dell’offerta ci aiuterà a continuare a crescere».