Mappamondo promuove Western Australia insieme a Qantas













È online la nuova campagna promozionale nata dalla partnership tra Mappamondo, Tourism Western Australia e Qantas, con l’obiettivo di rafforzare la promozione dello Stato australiano, grazie anche alla grande novità del collegamento diretto operato dalla compagnia di bandiera sulla tratta Roma-Perth a partire dal prossimo 23 giugno e fino al 6 ottobre 2022.

La strategia a sostegno della promozione punta sul digital, con una campagna di comunicazione con banner promozionali e un webinar dedicato alle agenzie di viaggi partner che si terrà entro la fine del mese.

«Crediamo molto nel potenziale del Western Australia per la ripartenza del mercato italiano – spiega Connie Cavallaro, product manager Australia e Pacifico di Mappamondo – E siamo certi che il volo diretto su Perth faciliterà le agenzie nella vendita di questa incredibile destinazione, in grado di offrire molteplici esperienze che non possono essere solo descritte ma vanno assolutamente vissute così da imprimere nella memoria ricordi indelebili».

A sua volta Craig Smith, marketing manager di Tourism Western Australia per l’Italia ha sottolineato: «La continua collaborazione con il trade è per noi la vera chiave per proporre la destinazione ai viaggiatori italiani e il progetto realizzato insieme a Mappamondo è un’ottima opportunità per assistere le agenzie con informazioni e approfondimenti e, allo stesso tempo, avvicinare il prodotto a chi ancora non conosce il meraviglioso stato del Western Australia o chi non ha ancora avuto la possibilità di visitarlo. Con la riapertura dei confini a marzo e il nuovo volo senza scali da Roma ci sono solo ottimi motivi per programmare un viaggio al più presto».

Per l’estate, Mappamondo ha studiato tre differenti proposte di viaggio con voli diretti Qantas da Roma, con validità dal 1°luglio al 4 ottobre.