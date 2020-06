Mappamondo lancia l’inverno in Arabia Saudita

Arriva una nuova destinazione da scoprire nella programmazione di Mappamondo per la prossima stagione invernale: si tratta dell’Arabia Saudita, che debutta con un webinar formativo dedicato alle agenzie di viaggi.

Il tour operator guidato da Andrea Mele – nei mesi di lockdown – ha continuato a lavorare allo sviluppo del prodotto per ampliare l’offerta. «In questi mesi di lockdown ci siamo preparati alla ripartenza concentrandoci sul prodotto per la prossima stagione invernale lavorando anche sullo sviluppo di nuove destinazioni per allargare i nostri confini e continuare ad assecondare le richieste di un mercato alla ricerca continua di vere novità – commenta il ceo – Eravamo già pronti lo scorso inverno con l’inserimento in programmazione dell’Arabia Saudita, poi con il blocco causato dalla pandemia, abbiamo rimandato. Lo faremo quest’autunno, in concomitanza con la tanto attesa apertura al turismo della remota valle di Alula, il sito archeologico più importante del Paese e certamente tra i più importanti dell’intero Medio Oriente».

Raggiungibile da Milano e Roma in meno di cinque ore con voli diretti Saudia Airlines, l’Arabia Saudita è un Paese misterioso e tutto da scoprire, che offre posti ancora sconosciuti al turismo internazionale.

Per promuovere la destinazione Mappamondo, in collaborazione con Saudi Arabian Airlines e Royal Commission for Alula, ha organizzato per le agenzie di viaggi un webinar che si svolgerà martedì 23 giugno alle 15.